Apel USA do Turcji

Departament Stanu przekazał w komunikacie, że szefowie dyplomacji rozmawiali o zawieszeniu broni w Strefie Gazy i następnych krokach koniecznych do zagwarantowania stabilności w regionie. Rubio i Fidan potwierdzili swoje poparcie dla działań na rzecz osiągnięcia długotrwałego pokoju.

Sekretarz stanu powtórzył apel Trumpa do wszystkich krajów NATO by przestały kupować rosyjską energię, tak aby pomóc w zakończeniu wojny w Ukrainie.

Pod koniec września Trump powiedział na spotkaniu z przywódcą Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem w Białym Domu, że najlepsze, co Ankara mogłaby zrobić, by przyczynić się do zakończenia wojny w Ukrainie, to zaprzestanie kupowania ropy i gazu od Rosji. Turcja kupuje od Rosji gaz ziemny, oba kraje współpracują też m.in. przy budowie tureckich elektrowni jądrowych.

Bezpieczeństwo w regionie

Po spotkaniu Fidan powiedział mediom, w tym agencji Anatolia, że z przedstawicielami władz USA rozmawiał o bezpieczeństwie w regionie i sytuacji w Strefie Gazy. Przekazał, że przedstawił też stanowisko Ankary w sprawie Syrii. Tego dnia wizytę w Białym Domu złożył przywódca tego kraju Ahmad al-Szara.

Trump po poniedziałkowym spotkaniu chwalił al-Szarę, nazywając go „bardzo silnym liderem” i „twardzielem”. Zaznaczył też, że al-Szara dobrze dogaduje się z prezydentem Turcji, którego również nazwał „wspaniałym liderem”. Turcja to jeden z głównych sojuszników tymczasowego prezydenta Syrii, który zdobył władzę obalając reżim Baszara al-Asada.

Z Waszyngtonu Natalia Dziurdzińska