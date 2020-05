Z opublikowanych przez ZDM danych wynika, że w stolicy w 2019 roku poprawiły się najważniejsze statystyki wypadkowe. Było 905 wypadków drogowych, czyli o 199 mniej niż rok wcześniej. Zginęło 35 osób, a 1031 zostało rannych, w tym 102 ciężko.

Najgorszym rokiem od 2010, od kiedy prowadzone są statystki, był 2013 r. Zdarzyło się wtedy 1210 wypadków, zginęły 74 osoby. Najwięcej ofiar śmiertelnych było w 2011 roku - aż 90 osób na 1056 wypadków.

W ciągu sześciu lat – od najbardziej tragicznego 2013 roku – liczba najciężej poszkodowanych w wypadkach (ciężko rannych i zabitych) spadła w Warszawie dwukrotnie - z 283 do 137 osób.

Wraz ze spadkiem wypadków w stolicy, spadła też liczba pieszych ofiar seniorów, którzy giną na drodze. Na 35 osób, które w 2019 roku zginęły w stolicy, 12 z nich to osoby starsze, czyli w wieku powyżej 60 lat.

Po raz pierwszy od 2011 r. seniorzy to mniej niż połowa wśród pieszych ofiar wypadków w Warszawie. "Ostatnio co roku takich przypadków było zwykle 20 lub więcej. W 2018 roku ta liczba spadła do 18, ale takiego spadku jak w 2019 roku jeszcze nie notowaliśmy" - podkreśla ZDM. (PAP)