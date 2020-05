Echo spodziewa się, że sprzeda ok. 1,4-1,6 tys. mieszkań w 2020 r.



Warszawa, 28.05.2020 (ISBnews) - Echo Investment spodziewa się, że sprzeda między 1 400 a 1 600 mieszkań w 2020 r. wobec 2 020 planowanych na początku br. i 1 357 w 2019 r., poinformował prezes Nicklas Lindberg.

"Zakładaliśmy, że w tym roku sprzedamy ok. 2 000 mieszkań. Dziś nie skupiamy się na liczbie, ważniejsze jest, by rozpocząć nowe projekty. Myślimy, że się uda 1 400 -1 600" - powiedział Lindberg podczas wideokonferencji.

Dodał, że sytuacja na rynku jest obecnie lepsza, niż spółka przewidywała w marcu.

Poinformował także, że sprzedaż w kwietniu wyniosła między 50-60 mieszkań, a "w tym miesiącu ją zwiększamy".

"To bardzo dobre dane i mamy nadzieję, że sprzedaż będzie rosła" - dodał prezes.

Dyrektor finansowy Maciej Drozd ocenił, że "długofalowo w Polsce nie ma powodu, by ceny mieszkań miały spaść". Głównej przyczyny upatruje przede wszystkim w wysokim popycie na nowe mieszkania w dużych miastach.

W I kw. Echo sprzedało 399 mieszkań, co oznaczało wzrost o 15% r/r, przy marży 20% (wobec 25% rok wcześniej). Rozpoczęte projekty objęły 218 lokali w Krakowie i 101 w Łodzi. Bank ziemi dewelopera pozwala na budowę ok. 12 tys. mieszkań. Na koniec marca w ofercie było 1 170.

Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW. W 2019 r. miała 880,13 mln zł skonsolidowanych przychodów.

