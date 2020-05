Portfel zamówień Grupy Asseco na 2020 r. wynosi obecnie 8,59 mld zł



Warszawa, 28.05.2020 (ISBnews) - Portfel zamówień Grupy Asseco na 2020 rok wynosi obecnie 8 588 mln zł, co oznacza wzrost o 20% w skali roku, podała spółka.

W segmencie Asseco International portfel zamówień wynosi 2 214 mln zł (wzrost o 21% r/r), segment Formula Systems ma wartość 5 211 mln zł (wzrost o 20% r/r), a segment Asseco Poland to 1 163 mln zł (wzrost o 17%), podała spółka w raporcie.

Spółka zastrzegła w sprawozdaniu, że wartość portfela zamówień na 2020 rok była aktualna na 22 maja 2020 roku, a wartość portfela zamówień na 2019 rok na dzień 17 maja 2019 roku.

Asseco Poland S.A. specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie.

