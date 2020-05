ZM Ropczyce miały 4,5 mln zł zysku netto, 3,84 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.



Warszawa, 28.05.2020 (ISBnews) - Zakłady Magnezytowe Ropczyce (ZM Ropczyce) odnotowały 4,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 13,75 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 3,84 mln zł wobec 16,72 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 79,22 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 101,27 mln zł rok wcześniej.



Mimo, że miniony kwartał był czasem bez precedensu w globalnej gospodarce, Zakłady Magnezytowe Ropczyce, dzięki konsekwentnie realizowanej strategii rozwojowej 4D zrealizowały prawie 96% założeń sprzedażowych przyjętych na ten okres, poinformowano w komunikacie.

"Pierwszy kwartał 2020 roku był dużym wyzwaniem dla spółki oraz dla całej branży. Pragnę przypomnieć, że pierwszy kwartał 2019 roku był rekordowy i kończył 2,5 - letni cykl dużego ożywienia gospodarczego materiałów ogniotrwałych. W kontekście aktualnie panującej sytuacji w gospodarce, uzyskane przychody na poziomie 79,2 mln zł są potwierdzeniem stabilnej pozycji i zrównoważonej polityki ekonomicznej spółki. Po raz kolejny potwierdziła się skuteczność dywersyfikacji, jako podstawowego wyznacznika strategii funkcjonowania Zakładów Magnezytowych Ropczyce. Zdywersyfikowana geograficznie, branżowo czy produktowo działalność spółki pozwala na zrównoważone funkcjonowanie nawet w bardzo niestabilnym okresie pandemii COVID-19" - powiedział prezes Józef Siwiec, cytowany w komunikacie.

W I kwartale 2020 r. wiodącym obszarem działalności technicznej i komercyjnej spółki pozostawało hutnictwo żelaza i stali ze sprzedażą na poziomie 37,4 mln zł (48% udziału w całkowitej sprzedaży spółki). Przychody ze sprzedaży dla segmentu hutnictwa metali nieżelaznych wyniosły w analizowanym okresie 16,7 mln zł (21%), sprzedaż na rzecz przemysłu cementowo-wapienniczego wyniosła 16,7 mln (21%), natomiast dla odlewnictwa ukształtowała się na poziomie 4,5 mln zł (6%), podano także.

"W kontekście dużej zmienności warunków prowadzenia działalności gospodarczej w pierwszym kwartale tego roku, uzyskane wyniki potwierdzają słuszność polityki strategicznej ZM Ropczyce i pozwalają, pomimo niestabilnego otoczenia, z umiarkowanym optymizmem patrzeć na plany operacyjne spółki na najbliższe okresy. Potencjał techniczny, możliwości produkcyjne oraz odpowiednie zaplecze

kapitałowe stanowią solidną podstawę do dalszej konsekwentnej realizacji strategii rozwoju. Równocześnie jesteśmy świadomi zagrożeń, jakie dla globalnej i polskiej gospodarki niesie pandemia COVID- 19, dlatego też chciałbym zapewnić, że ciągłość produkcji nie jest zagrożona, jak na razie nie grozi nam też przerwanie łańcucha dostaw" - dodał Siwiec.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 4,92 mln zł wobec 13,81 mln zł zysku rok wcześniej.

Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Oferta spółki skierowana jest głównie do przemysłu stalowego, przemysłu metali nieżelaznych, przemysłu cementowo-wapienniczego, hutnictwa szkła, odlewnictwa, koksownictwa oraz do innych branż stosujących procesy wysokotemperaturowe. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 329,19 mln zł w 2019 r.

