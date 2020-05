Asseco Poland liczy na kontrakty w segmencie bankowym w Niemczech



Warszawa, 29.05.2020 (ISBnews) - Asseco Poland liczy na pozyskanie nowych kontraktów w segmencie bankowym w Niemczech dzięki powołaniu z Adesso wspólnej spółki i uczestniczy już w pierwszych postępowaniach przetargowych, poinformował wiceprezes Marek Panek. Spółka podtrzymuje także politykę akwizycyjną pomimo sytuacji związanej z pandemią.

"Od dłuższego czasu myśleliśmy, aby mocniej zaistnieć na rynku niemieckim i dlatego jesteśmy zadowoleni, że udało nam się powołać wspólnie z Adesso nową spółkę, w której mamy po 50% udziałów. Nasz obecny partner sygnalizował, że wiele banków w Niemczech planuje wymianę swoich podstawowych systemów. Już zaczęliśmy także brać udział w pierwszych postępowaniach przetargowych i rozmowach z niemieckimi bankami. Pierwszy odbiór naszych rozwiązań jest bardzo dobry, ale zdajemy sobie sprawę, że musimy jeszcze podjąć szereg pracy, aby dostosować nasze rozwiązania do rynku niemieckiego" - powiedział Panek podczas wideokonferencji.

Jak wyjaśnia Asseco, wspólna firma Adesso banking solutions GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem będzie działać w sektorze bankowym w krajach niemieckojęzycznych (Niemcy, Austria, Szwajcaria). Grupa Adesso zatrudnia ponad 4 tys. pracowników i osiąga roczne przychody na poziomie 449,7 mln euro.

"Nasza polityka akwizycyjna jest kontynuowana. Analizujemy rynek, spotykamy się ze spółkami, ale jesteśmy ostrożni. Chcemy mieć przygotowane 'targety' akwizycyjne, kiedy sytuacja na rynku się uspokoi i unormuje" - dodał wiceprezes.

Panek dodał, że w I kw. grupie udało się sfinalizować akwizycje dotyczące takich firm jak: Bassilichi CEE LCC, sum.cumo GmbH i Ofek Aerial Photography (1987) Ltd.

"Obecnie prowadzimy około 200 projektów w segmencie bankowym i finansowym i jest to dużo, a podpisujemy nowe kontrakty m.in w kraju z bankami spółdzielczymi, a także ostatnio z dużym domem maklerskim" - dodał Panek.

Wiceprezes Rafał Kozłowski podkreślił, że po podpisaniu umowy pomostowej z Cyfrowym Polsatem w najbliższym czasie zostaną podpisane szczegółowe kontrakty.

"Efekt tej pierwszej umowy na nasze wyniki w I kw. jeszcze nie widać. Przygotowywane są obecnie kolejne umowy szczegółowe, w których będą zawarte daty, kiedy i co będzie zrealizowane" - dodał Kozłowski.

Panek zwrócił uwagę, że dzięki dywersyfikacji zarówno pod względem sektorowym jak i geograficznym spółka jest dobrze przygotowana do obecnej sytuacji.

"Nasze przychody w I kwartale 2020 r. rozłożyły się w 40% na przedsiębiorstwa, bankowość i finanse to było 36%, a instytucje publiczne miały 24%. Jednocześnie Asseco jest także zdywersyfikowane geograficznie i prezentuje wyniki w rozbiciu na trzy segmenty. Segment Formula Systems wygenerował 64% skonsolidowanych przychodów, Asseco International - 26% oraz Asseco Poland - 10%" - dodał Panek.

Asseco Poland S.A. specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie.

(ISBnews)