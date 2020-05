Boryszew wstrzymał inwestycje w grupie, poza rozbudową zakładu w Koninie



Warszawa, 29.05.2020 (ISBnews) - Grupa Boryszew ograniczyła wszystkie inwestycje w 2020 roku, poza jedną - rozwojem zakładu w Koninie, poinformował prezes Piotr Lisiecki.

"W 2020 roku ograniczyliśmy wszystkie inwestycje w grupie, poza rozwojem zakładu w Koninie, który zgodnie z założeniami chcemy zakończyć w I kwartale 2021 roku" - powiedział Lisiecki w trakcie wideokonferencji.

Przypomniał, że rozbudowa zakładu w Koninie pozwoli na zwiększenie możliwości produkcyjnych, a także wprowadzenie na rynek nowego produktu - nowego stopu aluminium z dużą zawartością magnezu, którego grupa będzie jak dotąd jedynym producentem w Europie, a który - zdaniem spółki - zrewolucjonizuje rynek.

Prezes zaznaczył, że nie sposób jeszcze oszacować, do jakiej konkretnie kwoty spadnie tegoroczny capex.

"Prowadzimy rozmowy z dostawcami, część kontraktów udało się renegocjować w taki sposób, by przesunąć płatności" - dodał.

W 2019 roku Grupa Boryszew przeznaczyła na inwestycje 282 mln zł, w tym 67 mln zł w segmencie motoryzacji (głównie na przyspieszony proces automatyzacji zakładów oraz nowe wtryskarki w Grupie BAP), 167 mln zł w segmencie metale (głównie na rozwój zakładu w Koninie), 45 mln zł w Grupie Alchemia (głównie na nową linię do walcowania pierścieni) oraz 3 mln zł w segmencie chemia.

Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys. pracowników w ponad 30 zakładach zlokalizowanych w 14 krajach, na 4 kontynentach. Boryszew jest notowany na GPW od 1996 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 6,26 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)