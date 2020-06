Źródło: PAP

Od 206 do 250 tys. zł rocznie kosztuje w Polsce wychowanie dziecka w wieku do lat 18. Od 2014 r., gdy zaczęto prowadzić badania na ten temat, koszt ten wzrósł niemal o 30 tys. zł, czyli o 16,5 proc. - pisze we wtorek "Gazeta Polska Codziennie".