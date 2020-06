Warszawa, 02.06.2020 (ISBnews) - Budimex kończy renowację i modernizację dworca kolejowego w Białymstoku. Wykonanie prac w budynku jest zaawansowane w 88%, a Wojewódzki Konserwator Zabytków dokonał już odbioru prac konserwatorskich ujętych w projekcie, podały spółka i PKP S.A. Wartość przebudowy dworca to ok. 36 mln zł.



"Zakres prac obejmował z jednej strony przywrócenie oryginalnego wyglądu zabytkowe dworca z XIX wieku, z drugiej strony jego wzmocnienie i zabezpieczenia na kolejne 100 lat bezpiecznej eksploatacji. Dworzec został wyposażony w nowoczesną instalację BMS (Building Management System) oraz panele fotowoltaiczne o mocy 24 kW. Poprawiona została znacznie izolacja termiczna budynku. Dworzec został wyposażony w nowe instalacje sanitarne i monitoringu. Wyeliminowano także bariery dla osób o ograniczonej możliwości poruszania (PRM)" - czytamy w komunikacie Budimeksu.



Zakończenie całej inwestycji planowane jest październiku, ale jeśli prace będą przebiegały bez przeszkód, to pierwsi pasażerowie będą mogli skorzystać z dworca jeszcze w miesiącach wakacyjnych. Wartość przebudowy białostockiego dworca to ponad 36 mln zł. Inwestycja jest współfinansowana przez UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, dodało PKP w osobnej informacji.



"Dobiegająca końca przebudowa dworca kolejowego w Białymstoku jest częścią ogólnopolskiego Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023, w ramach którego w całym kraju zmodernizujemy i wybudujemy od podstaw łącznie prawie 200 dworców kolejowych. Warto podkreślić, że ponad połowę z nich stanowią obiekty zabytkowe, które dzięki inwestycjom PKP S.A. odzyskują dawny blask i stają się wizytówkami miejscowości, w których się znajdują" - powiedziała członek zarządu PKP S.A. Małgorzata Zielińska.



Zabytkowy budynek dawnej Kolei Petersbursko-Warszawskiej wpisany jest od 1960 r. do rejestru zabytków. Dworzec został otwarty w 1862 roku, równolegle z uruchomieniem linii kolejowej Warszawa-Petersburg.



Budimex przypomina, że był generalnym wykonawcą modernizacji także innych zabytkowych dworców kolejowych: m.in. we Wrocławiu i w Przemyślu. Zostały one z sukcesem przebudowane i zmodernizowane w latach 2010-2012. W tym roku oferta Budimeksu na przebudowę i modernizację stacji Warszawa Zachodnia została także wybrana za najkorzystniejszą w przetargu PKP PLK. Obecnie Budimex jest w pierwszej trójce największych generalnych wykonawców modernizacji infrastruktury kolejowej w kraju.



Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2019 r. miał 7,57 mld zł skonsolidowanych przychodów.



(ISBnews)