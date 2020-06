GPW: Na NewConnect chce wejść 28 spółek gamingowych, kilka - na rynek główny



Warszawa, 03.06.2020 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) notuje obecnie 28 polskich spółek gamingowych, które chcą w tym roku zadebiutować na NewConnect oraz kilka wybierających się na rynek główny GPW, poinformował dyrektor działu rynku pierwotnego GPW Maciej Bombol.

"Polskich spółek to mamy 28 w kolejce, które mogą wejść na NewConnect w najbliższym czasie i kilka na rynek główny GPW. Prowadzimy też rozmowy ze spółkami zagranicznymi" - powiedział Bombol podczas debaty online "Gaming na Giełdzie". Agencja ISBnews jest partnerem medialnym wydarzenia.

Dodał, że być może pojawi się większa emisja zagranicznej spółki gamingowej w Polsce, ale szczegółów nie może jeszcze ujawnić.

"Na NewConnect to będą spółki o kapitalizacji rzędu od kilku do kilkunastu milionów złotych. Kilka większych pod względem kapitalizacji jest, ale one chcą wejść na rynek główny GPW i o nich nie możemy jeszcze mówić" - dodał Bombol.

Wskazał też, że jeżeli druga największa w Polsce spółka gamingowa - Techland będzie chciał wejść na giełdę to ma nadzieję, że wybierze właśnie GPW w Warszawie.

Bombol zwrócił także uwagę, że obecnie Polska jest na drugimi miejscu za Japonią (147 spółek) pod względem liczby notowanych spółek gamingowych na giełdzie.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

(ISBnews)