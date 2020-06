Nie poinformowano jednak o stanie rannych, nie ujawniono też ich tożsamości. Obaj funkcjonariusze zostali ranni na Brooklynie i trafili do tamtejszego Kings County Hospital.

Wcześniej w środę w Nowym Jorku, w związku z zabiciem przez policjanta w Minneapolis czarnoskórego George'a Floyda, demonstrowały tysiące ludzi. Protestujący zgromadzili się m.in. przed oficjalną rezydencją burmistrzów, Gracie Mansion, gdzie przez pół godziny w milczącym proteście wyciągali w górę zaciśnięte pięści.

Wiele osób, które później nie podporządkowały się zasadom godziny policyjnej, trafiło do aresztu. Protesty odbyły się we wszystkich pięciu dzielnicach.

Protesty w Ameryce wybuchły po zabiciu 25 maja w Minneapolis 46-letniego Floyda. Podczas próby aresztowania go za domniemaną próbę zapłacenia fałszywym 20-dolarowym banknotem policjant przygniótł go do ziemi i uklęknął na jego szyi. Na nagraniu wideo z aresztowania słychać, jak Floyd, który był nieuzbrojony, mówił, że nie może oddychać.

Fala demonstracji, w większości pokojowych, ale przeradzających się czasem w agresję i akty wandalizmu, ogarnęła wszystkie duże miasta w USA. (PAP)

