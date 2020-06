SimFabric rozszerzył współpracę z Microsoft Corporation



Warszawa, 05.06.2020 (ISBnews) - SimFabric rozszerzył współpracę z Microsoft Corporation, podała spółka. Na mocy zawartego przez firmy aneksu do umowy, projekty SimFabric mogą być wydawane na Xbox Series X, a także na wszelkie pozostałe generacje konsol Xbox. Spółka nabyła także możliwość korzystania z usług streamingu i technologii xCloud.

"Zawarty przez SimFabric aneks do umowy z Microsoft Corporation jest kontynuacją rozwoju współpracy między naszymi firmami. Zyskaliśmy dodatkowo możliwość wydawania naszych gier na konsole Xbox One oraz Xbox Series X. W nadchodzącym kwartale planuje wydać sześć tytułów dedykowanych platformie Microsoftu. Wszystkie będą kompatybilne z nadchodzącą konsolą Xbox Series X" - powiedziała prezes SimFabric Julia Leszczyńska, cytowana w komunikacie.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony.

Jednocześnie zarząd SimFabric prowadzi negocjacje z kolejnym międzynarodowym partnerem, jednym z największych wydawców gier komputerowych na świecie. Umowa dotyczy wydania przez globalnego partnera gry z portfolio SimFabric, wskazano także.

"Prowadzimy rozmowy z dużą i znaną firmą w branży gier wideo. Planowany termin zakończenia negocjacji ustaliliśmy na termin 30 lipca br. Informacja o zawarciu prawnie wiążącej umowy lub o zakończeniu negocjacji w inny sposób zostanie przez nas przekazana za pośrednictwem raportu bieżącego" - dodał przewodniczący rady nadzorczej SimFabric Emil Leszczyński.

W maju spółka zawarła największy w swojej historii kontrakt warty 8 mln zł z koncernem Koch Media GmbH. Znany na świecie producent i dystrybutor gier, filmów i oprogramowania zajmie się wydaniem, sprzedażą i marketingiem dwóch tytułów spółki w wersji na PC oraz konsole Nintendo Switch, PlayStation 4 i Xbox One. Umowa z Koch Media obejmuje również plany wydania tytułów ustalonych przez spółki na konsole nowej generacji: PlayStation 5 oraz Xbox Series X, a także opracowanie do nich dodatków.

Premiery gier w wersji na komputery PC oraz konsole planowane są w 2021 roku.

SimFabric jest spółką zależną PlayWay, tworzy symulatory i gry komputerowe na komputery PC oraz urządzenia mobilne (iOS, Android). Od 2018 roku jest certyfikowanym producentem i wydawcą gier na konsole: Nintendo Switch, PS4 i Xbox One. W kwietniu 2020 r. spółka debiutowała na NewConnect.

(ISBnews)