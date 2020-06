Grupa CCC uruchomiła na Węgrzech aplikację mobilną



Warszawa, 05.06.2020 (ISBnews) - Grupa CCC uruchomiła na Węgrzech aplikację mobilną dostępną w Google Play, a w ciągu najbliższych tygodni zostanie opublikowana również w App Store, podała spółka. Kolejne planowane kierunki rozwoju kanału m-commerce to Rumunia oraz Austria.

"Aplikacja CCC jest już dostępna na 3 rynkach zagranicznych. Jeśli chodzi o rynek węgierski to elektroniczne kanały sprzedaży z roku na rok zyskują tam na popularności, a wartość e-commerce rośnie dwucyfrowo. W kwietniu 2020 uruchomiliśmy na Węgrzech sklep internetowy ccc.eu, który cieszy się ogromną popularnością. Teraz klienci mogą także korzystać z mobilnego kanału, który będzie silnym wsparciem dla e-commerce oraz omnichannelowej sprzedaży CCC, na której opiera się nasza działalność. Węgry są atrakcyjnym, otwartym na modowe nowości i nowe marki rynkiem. Jesteśmy tam także obecni poprzez inne platformy sprzedaży online: sklep eobuwie oraz sklep online mody premium Modivo" - powiedział zarządzający projektem aplikacji mobilnej w CCC Michał Pachnik, cytowany w komunikacie.

Jak podaje spółka, w Polsce według różnych narzędzi analitycznych, aplikacja CCC jest w Top3 liczby pobrań w ciągu 12 ostatnich miesięcy, dla podmiotów z kategorii fashion, na platformie Google Play.

"A w CCC nie sprzedajemy przecież ubrań, których aplikacje są zawsze bardzo wysoko jeśli chodzi o skalę użytkowników. Dzięki tak szybkim przyrostom jesteśmy w stanie coraz większej grupie naszych klientów oferować pełne spektrum możliwości jakie daje nasz omnichannel. Wierzymy, że na naszych rynkach zagranicznych, w tym na Węgrzech sytuacja ta będzie podobna. Funkcjonalności aplikacji poprawią komfort zakupów wielu klientom sklepów CCC, a nam pomogą w dokładnej analizie preferencji węgierskich klientów. Nadal pracujemy nad jej udoskonalaniem i wprowadzaniem kolejnych innowacji. Stale poszukujemy także specjalistów do naszego rozwijającego się zespołu" - dodała kierująca pracami nad aplikacją w CCC Barbara Rogala, cytowana w komunikacie.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 844,7 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)