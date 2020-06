mBank wykupi obligacje trzech serii o łącznej wartości nom. 147,57 mln euro



Warszawa, 08.06.2020 (ISBnews) - mBank przyjmie do wykupu obligacje o łącznej wartości nominalnej 35 178 000 euro z terminem wykupu w 2020 r., obligacje o łącznej wartości nominalnej 72 417 000 euro z terminem wykupu w 2021 roku oraz obligacje o łącznej wartości nominalnej 39 970 000 euro z terminem wykupu w 2022 roku, podał bank w podsumowaniu wyników oferty wykupu papierów wyemitowanych przez mBank oraz mFinance France. Przewidywana data rozliczenia oferty wykupu to 10 czerwca 2020 r.

"Bank informuje, że przyjmie do wykupu wszystkie obligacje prawidłowo przedstawione do wykupu, jak powyżej, bez redukcji. Po rozliczeniu oferty wykupu, łączna wartość nominalna obligacji pozostałych w obrocie wyniesie: 464 822 000 euro w przypadku obligacji 2020; 427 583 000 euro w przypadku obligacji 2021; oraz 460 030 000 euro w przypadku obligacji 2022" - czytamy w komunikacie.

Po rozliczeniu oferty wykupu, obligacje 2020, obligacje 2021 oraz obligacje 2022 nabyte przez bank w związku z ofertą wykupu zostaną przedstawione do umorzenia, podano także.

"Po wygaśnięciu oferty wykupu, bank lub mFinance France S.A. mogą okresowo dokonywać oportunistycznych wykupów pozostających w obrocie obligacji w ramach transakcji na otwartym rynku lub transakcji prywatnie negocjowanych" - zaznaczono.

29 maja mBank poinformował, że skierował zaproszenie do przedstawienia do wykupu obligacji wyemitowanych przez mFinance France o łącznej wartości nominalnej 1 mld euro oraz obligacji wyemitowanych przez mBank o łącznej wartości nominalnej 500 mln euro. Wówczas podano, że bank zamierza nabyć obligacje do maksymalnej łącznej wartości świadczenia nieprzekraczającej 400 mln euro.

mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Bank jest notowany na GPW od 1992 roku. Aktywa razem banku wyniosły 158,72 mld zł na koniec 2019 r. Jego większościowym akcjonariuszem (69,3%) jest niemiecki Commerzbank.

(ISBnews)