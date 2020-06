Bank Pekao udostępnił usługę Qlips w Pekao24 i aplikacji PeoPay



Warszawa, 08.06.2020 (ISBnews) - Bank Pekao udostępnił klientom usługę Qlips, która pozwala opłacać faktury i domowe rachunki w bankowości internetowej Pekao24 i aplikacji PeoPay, podał bank.

Qlips to wspólna inicjatywa banków oraz Krajowej Izby Rozliczeniowej i Związku Banków Polskich. Aby ułatwić klientom kontrolę płatności rachunków i faktur, Bank Pekao wprowadził usługę do swojej bankowości elektronicznej Pekao24 oraz do aplikacji PeoPay, podano.

"Jesteśmy bankiem stale rozwijającym się dla klientów. Do naszej bankowości internetowej i mobilnej regularnie wprowadzamy rozwiązania, które są maksymalnie funkcjonalne dla użytkowników. Wdrożenie usługi Qlips do zarządzania płatnościami jeszcze bardziej uprości codzienne bankowanie" - powiedział dyrektor Departamentu Innowacji i Płatności z Banku Pekao Bartosz Zborowski, cytowany w komunikacie.

Qlips pozwala klientom banku - zarówno osobom indywidualnym, jak i firmom - wygodnie opłacać faktury za usługi masowe, np. za telefon, wodę czy ubezpieczenie. Wśród dostawców usług korzystających z Qlips jest m.in. Orange. Usługa działa w oparciu o system informatyczny utworzony i obsługiwany przez KIR.

"Qlips umożliwia opłacenie faktur i rachunków za pomocą jednego kliknięcia, bez konieczności wprowadzenia dodatkowych kodów czy haseł. W swojej bankowości elektronicznej klient znajdzie przygotowaną płatność za rachunek, którą wystarczy zaakceptować. Zebranie rachunków w Qlips pozwala rozliczyć je w jednym miejscu, bez potrzeby logowania się do stron poszczególnych dostawców usług. To bardzo wygodne i intuicyjne rozwiązanie " - podsumował wiceprezes zarządu KIR Dariusz Marcjasz.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktywa razem banku wyniosły 203,32 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)