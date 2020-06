Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg podpisała w poniedziałek we Wrocławiu z wojewodą dolnośląskim Jarosławem Obremskim umowę partnerską w sprawie realizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” i umowy w ramach programów „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych - edycja 2020” oraz „Opieka wytchnieniowa - edycja 2020”. To właśnie urzędy wojewódzkie będą organizować nabory na tę pomoc, która trafi do zainteresowanych poprzez samorządy.

Szefowa MRPiPS poinformowała, że na wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 w skali kraju zaplanowano 130 mln zł, z których na Dolny Śląsk trafi 12,3 mln zł.

„30 maja obchodziliśmy święto rodziny zastępczych i my w tej trudnej sytuacji związanej z epidemią koronawirusa przyglądnęliśmy się też środkom Europejskiego Funduszu Społecznego, by ocenić w jaki sposób można pomóc rodzinom zastępczym, w tym by ten trudny czas przeżyć i by edukacja mogła przebiegać sprawnie” - mówiła Maląg.

Podkreśliła, że w okresie zdalnego nauczania, potrzebne są środki na zakup sprzętu elektronicznego m.in. komputerów i z budżetu tych funduszy europejskich udało się wygospodarować 130 mln zł na takie zakupy dla dzieci pozostających w pieczy zastępczej i dla wychowanków domów dziecka.

„Obowiązkiem rządu jest też zadbać o osoby starsze, słabsze, potrzebujące pomocy. I właśnie to wsparcie dla osób niepełnosprawnych, stworzenie funduszu solidarnościowego, programów, które są realizowane w ramach tego funduszu, a o których wielokrotnie opozycja mówiła, że nie będą one realizowane, że pieniędzy nie będzie. Ja natomiast chcę podkreślić, że te programy sztandarowe, jak opieka nad osobami niepełnosprawnymi czy opieka wytchnieniowa, która została wprowadzona w zeszłym roku i cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, one będą realizowane, czego dowodem są te umowy o współpracy z wojewodą” - powiedziała Maląg.

Poinformowała, że na oba te programy w skali kraju przeznaczono 54 mln zł, a na Dolnym Śląsku na opiekę wytchnieniową przeznaczono 2,8 mln zł, natomiast na opiekę asystencką dla osób niepełnosprawnych ponad 800 tys. zł.

Szefowa MRPiPS podkreśliła, że żadne ze świadczeń dotychczas przyznanych przez rząd, poczynając od 500 Plus na każde dziecko, a kończąc na 13 emeryturze nie będzie odebrane czy zmieniane.

„Rodzina jest fundamentem naszego działania, jest podstawą działania rządu Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy i w tę rodzinę będziemy inwestować. I tej rodziny nie pozwolimy skrzywdzić” - powiedziała Maląg.