Bank Francji: spadek o 15 proc. PKB w II kwartale, o ok. 10 proc. w 2020 r.

Źródło: PAP

Bank Francji poinformował we wtorek, że w II kwartale br. przewiduje spadek PKB o ok. 15 proc., a w całym 2020 r. - o ok. 10 proc. Powrót do poziomu sprzed kryzysu związanego z pandemią koronawirusa nastąpi dopiero w połowie 2022 r. - szacuje francuski bank centralny.