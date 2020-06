Scope Fluidics uzyskał ochronę patentową technologii PCR|ONE w Chinach



Warszawa, 09.06.2020 (ISBnews) - Należąca do Scope Fluidics firma Curiosity Diagnostics otrzymała chiński patent zabezpieczający kluczową technologię systemu PCR|ONE. To kolejny patent uzyskany przez spółkę za granicą, oznaczający jednocześnie monopol na komercyjne wykorzystanie na terytorium Chin unikalnego modułu, stanowiącego element analizatora PCR|ONE, podał Scope Fluidics.

Państwowy Urząd Własności Intelektualnej Chińskiej Republiki Ludowej przyznał spółce patent chroniący zastosowaną w systemie PCR|ONE technologię. Dzięki niej w urządzeniu PCR|ONE, możliwe jest przeprowadzenie ultraszybkiej łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR) na wielu próbkach równocześnie. Chiński patent jest trzecim, który posiada firma Curiosity Diagnostics. Wcześniej spółka otrzymała patenty na swój wynalazek w Stanach Zjednoczonych i Europie, podano.

"Udało nam się zabezpieczyć technologię systemu PCR|ONE już na trzech kontynentach. System adresuje globalną potrzebę szybkiej, informatywnej diagnostyki molekularnej, dlatego to dla nas ważne potwierdzenie nowości i poziomu wynalazczego naszych rozwiązań. Chiński patent to też ważny element rozmów, które prowadzimy w ramach komercjalizacji urządzenia" - powiedział prezes Scope Fluidics Piotr Garstecki, cytowany w komunikacie.

System PCR|ONE przeprowadza w pełni automatyczną analizę materiału genetycznego patogenów bakteryjnych i wirusowych. Produkt jest bezkonkurencyjny pod kątem szybkości i kompleksowości analiz – rozpoznaje do kilkudziesięciu patogenów w ciągu kilkunastu minut od pobrania próbki, zaznaczono.

"Spółka będzie oferować kilka paneli ukierunkowanych na najpoważniejsze zagrożenia dla zdrowia człowieka. Pierwszy, nad którym prace są niemal zakończone, to panel wykrywający oporne na metycylinę szczepy gronkowca złocistego (MRSA), będące częstą przyczyną zakażeń wewnątrzszpitalnych, które wykazują wysoką antybiotykooporność. W marcu Scope Fluidics poinformowała o rozpoczęciu prac nad rozbudową portfolio testów PCR|ONE" - przypomniano.

Spółka podjęła decyzję o rozszerzeniu prac nad panelem rozpoznającym wirusowe zakażenia dróg oddechowych i opracowaniu ultra-szybkiego testu wykrywającego wirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę Covid-19. Stworzenie dodatkowego panelu ma wpłynąć na wzrost atrakcyjności biznesowej systemu PCR|ONE z punktu widzenia przyszłego nabywcy.

Scope Fluidics powstał w 2010 r. w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk z myślą o tworzeniu rozwiązań dla medycyny na bazie technologii mikroprzepływowych. Spółka zajmuje się rozwojem projektów technologicznych w obszarze diagnostyki i ochrony zdrowia. Scope Fluidics jest notowany na NewConnect.

(ISBnews)