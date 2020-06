Agora sprzedała Domiporta.pl spółce Auto Centrum z Krosna



Warszawa, 09.06.2020 (ISBnews) - Domiporta - spółka zależna Agory - została sprzedana spółce Auto Centrum z Krosna, podała Agora. Cena transakcji pozostaje wartością nieistotną dla Grupy Agora.

"Zarząd spółki Agora informuje o powzięciu w dniu dzisiejszym informacji w przedmiocie zakończenia negocjacji i zawarcia przez spółkę zależną Domiporta Sp. z o. o. umowy sprzedaży przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ kodeksu cywilnego stanowiącego zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych, przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej Domiporta, w szczególności polegającej na prowadzeniu m. in. internetowego serwisu ogłoszeniowego pod nazwą Domiporta.pl, umożliwiającego zamieszczanie i przeglądanie ogłoszeń dotyczących nieruchomości, dostępnego w domenie internetowej www.domiporta.pl, na rzecz spółki Auto Centrum sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie" - czytamy w komunikacie.

Cena transakcji pozostaje wartością nieistotną dla Grupy Agora, podano także.

"Przejście własności przedsiębiorstwa nastąpiło w dniu zawarcia umowy sprzedaży. Ostateczne rozliczenie transakcji zostanie zamieszczone w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Agora za sześć miesięcy 2020 r. " - czytamy dalej.

Agora nabyła 100% udziałów w Domiporta Sp. z o.o. (dawniej Trader.com (Polska) Sp. z o.o.) w 2008 r.

Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, spółki Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz AMS działającej na rynku reklamy zewnętrznej, a także wydawcą "Gazety Wyborczej" i czasopism oraz portali i serwisów internetowych. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego radia Tok FM. Działa na rynku książek, wydawnictw muzycznych i filmowych oraz gastronomicznym.

(ISBnews)