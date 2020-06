KPMG: Coraz częściej reorganizacje mają postać połączeń czy podziałów



Warszawa, 09.06.2020 (ISBnews) - Wiele firm boryka się obecnie z problemami z płynnością finansową, wynikającymi m.in. ze spadku zamówień. W konsekwencji przedsiębiorcy zastanawiają się, czy mają jakieś aktywa, które nie są istotne dla ich podstawowej działalności, a które można byłoby sprzedać, tak aby uzyskaną gotówkę wykorzystać na bieżącą działalność gospodarczą. Firmy szukają również możliwości restrukturyzacji wewnętrznych, które pozwolą na oszczędności podatkowe, wskazuje KPMG, które kończy dziś cykl konferencji online "KPMG (e)Forum - Biznes w czasach pandemii". Agencja ISBnews jest patronem medialnym tego wydarzenia.

"Reorganizacje możemy podzielić na restrukturyzacje wewnętrzne w celu uzyskania oszczędności podatkowych, transakcje mające na celu pozyskanie inwestora finansowego, jak i czynności polegające na sprzedaży aktywów, biznesu czy też udziałów w spółkach. Coraz częściej spotykamy się z reorganizacjami w postaci połączeń czy podziałów, które mają na celu albo uzyskanie oszczędności podatkowych albo przygotowanie pod planowaną transakcję sprzedaży" - powiedziała Honorata Green, partner w dziale doradztwa podatkowego, szef zespołu ds. fuzji i przejęć w KPMG w Polsce, cytowana w komunikacie.

W procesach reorganizacji niezwykle ważne jest posiadanie odpowiedniego uzasadnienia biznesowego. W czasie pandemii COVID-19 grupom kapitałowym może być łatwiej znaleźć argumenty dla takiego uzasadnienia.

"Można się jednak spodziewać, że organy podatkowe wciąż będą w trakcie kontroli podatkowych weryfikowały czy rzeczywiście głównym lub jednym z głównych celów przeprowadzenia danej restrukturyzacji nie było osiągnięcie korzyści podatkowej. Stąd istotne jest, aby rozszerzyć pakiet dokumentacji przedstawiający uzasadnienie ekonomiczne o dokumenty załączane do wniosków pomocowych" - wskazała Małgorzata Gleń, dyrektor w dziale doradztwa podatkowego w zespole ds. fuzji i przejęć w KPMG w Polsce.

W sytuacji bardziej skomplikowanych połączeń lub podziałów neutralność podatkowa może obecnie nie być w pełni zachowana. Wynika to ze zmian przepisów CIT od 2018 roku, od kiedy to w praktyce wprowadzono zasadę opodatkowania takich procesów, wskazano w materiale.

"Wydaje się, że celem zmian przepisów było między innymi zapewnienie, aby parytet wymiany udziałów dla celów połączenia czy podziału był ustalany w oparciu o wartości rynkowe majątków spółek biorących udział w takiej reorganizacji. Podatnicy planujący połączenia lub podziały powinni więc obecnie z większą niż wcześniej uwagą planować takie reorganizacje" - dodała Gleń.

"KPMG (e)Forum | Biznes w czasach pandemii" to cykl czterech bezpłatnych konferencji online zorganizowanych przez firmę doradczą KPMG w Polsce. Konferencje obejmowały najbardziej aktualne tematy, z którymi mierzą się przedsiębiorcy w obecnej sytuacji biznesowej. Wydarzenia odbyły się 21 maja 2020 r., 28 maja 2020 r., 2 czerwca 2020 r. oraz 9 czerwca 2020 r. W ramach całego cyklu 24 ekspertów KPMG przedstawiło kilkanaście prelekcji. Tematy konferencji były skierowane do prezesów i członków zarządów, dyrektorów finansowych, głównych księgowych oraz przedstawicieli kadry zarządzającej odpowiedzialnej za obszary prawne, podatkowe, finansowe i transformację cyfrową przedsiębiorstw.

