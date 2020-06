W wywiadzie dla włoskiej telewizji informacyjnej SkyTg24 profesor Locatelli zwrócił uwagę na zdecydowaną zmianę obrazu epidemii koronawirusa. Jak zaznaczył, w tej chwili chorują osoby młodsze niż w szczycie kryzysu.

Ekspert podkreślił, że spadek liczby zakażonych oraz użycie środków ochrony osobistej sprawiają, że teraz niższa jest siła zakaźna wirusa. Jest ona też mniejsza u osób, które zakażają się tym patogenem - dodał.

Dlatego osoby w tej chwili chorujące są w "mniej ciężkim stanie" - dodał Locatelli.

Wyjaśnił jednocześnie, że nie ma dowodów na to, że doszło do mutacji wirusa, w wyniku której stał się on "mniej agresywny".

