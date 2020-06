Po powrocie ze szczytu Grupy Wyszehradzkiej w Czechach premier poinformował na Facebooku, że razem z premierami Czech, Słowacki i Węgier wypracowali i potwierdzili stanowisko V4 wobec Europejskiego Funduszu Odbudowy, a także podkreślili, że potrzebna jest elastyczność w wydawania tych środków.

Zaznaczył, że fundusz ten nie może zastąpić polityk traktatowych, one muszą być wsparte przez wieloletnie ramy finansowe, co do których szefowie rządów V4 również się porozumieli.

"Padło wiele ciepłych słów wsparcia, wymieniliśmy doświadczenia związane z walką z koronawirusem i jesteśmy gotowi na nadchodzący szczyt UE" – dodał.

"Być może część z Państwa świętuje już długi weekend, więc bez zbytniego zagłębiania się w szczegóły powiem: będziemy dbali o każde euro, będziemy dbali o nasz interes" – zapewnił Morawiecki.(PAP)