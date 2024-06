Plan wyborów do Parlamentu Europejskiego

Reklama

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbywają się w całej Unii Europejskiej od czwartku 6 czerwca do niedzieli 9 czerwca.

Najwcześniej, już w czwartek, głosują wyborcy w Holandii. W piątek do urn pójdą Irlandczycy, a w sobotę 8 czerwca wybory odbędą się na Łotwie, Malcie i w Słowacji. Czesi swoich europosłów będą wybierać w piątek i sobotę, a Włosi - w sobotę i niedzielę. Najwięcej, bo 20 państw, przeprowadzi wybory do PE w niedzielę. Są to: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Litwa, Luksemburg, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Szwecja i Węgry.

Reklama

Najpóźniej - o godz. 23 w niedzielę - swoje lokale wyborcze zamkną Włosi.

Cisza wyborcza i jej konsekwencje w Polsce

W Polsce o północy z piątku na sobotę rozpocznie się cisza wyborcza, która potrwa do zakończenia głosowania w naszym kraju - do godz. 21 w niedzielę.

Za złamanie ciszy wyborczej grozi grzywna. Najwyższa grzywna: od 500 tys. zł do 1 mln zł grozi za publikację sondaży w czasie ciszy wyborczej. Chodzi zarówno o sondaże przedwyborcze dotyczące przewidywanych zachowań wyborców, wyników wyborów, jak i sondaże prowadzone w dniu głosowania.

Publikacja sondaży w trakcie ciszy wyborczej

PAP zapytała członka Państwowej Komisji Wyborczej Ryszarda Balickiego o możliwość publikacji w trakcie ciszy wyborczej w Polsce sondaży exit poll z innych państw czy projekcji wyborczych opracowanych przez Parlament Europejski.

"Uważam, że należy powstrzymać się od publikacji takich informacji, choć to sądy są organami kompetentnymi do oceny, czy doszło do naruszenia prawa" - powiedział.

W ocenie Balickiego każda taka informacja mogłaby mieć wpływ na kształtowanie się poglądów wyborców w czasie trwającego głosowania. "Taka publikacja może być odebrana za złamanie zakazów wprowadzonych w naszym Kodeksie wyborczym" - dodał.

Wpływ sondaży na decyzje wyborców

Wcześniej w podobnym tonie na pytanie PAP odpowiedziało Krajowe Biuro Wyborcze. KBW podkreśliło, że to organy ścigania i sądy będą oceniały, czy publikacja sondaży z innych państw wpływa na decyzje wyborców i tym samym narusza ciszę wyborczą. "Należy w tym miejscu zauważyć, że wyników exit polls w Polsce nie ogłasza się przed zakończeniem ciszy, co świadczy o tym, że uznawane są one za mające wpływ na decyzje wyborców" - podkreśliło KBW.

Ciszę wyborczą narusza każdy element czynnej agitacji wyborczej, czyli publicznego nakłaniania lub zachęcania do głosowania w określony sposób.

Zakazy dotyczące agitacji wyborczej w trakcie ciszy

Nie wolno zwoływać zgromadzeń, organizować pochodów i manifestacji, wygłaszać przemówień czy rozpowszechniać materiałów wyborczych. Plakaty rozwieszone przed rozpoczęciem ciszy wyborczej nie muszą być zrywane. Nie wolno jednak jeździć pojazdami oklejonymi plakatami wyborczymi, oklejony pojazd może natomiast stać.

Agitować nie wolno także w internecie, a w lokalu wyborczym zabronione jest eksponowanie symboli, znaków i napisów kojarzonych z kandydatami i komitetami wyborczymi.

PKW zaznacza jednocześnie, że o tym, czy coś stanowi złamanie zakazu agitacji wyborczej, mogą decydować tylko organy ścigania i sądy, a wyborca, który uzna, że naruszono ciszę wyborczą, powinien to zgłosić bezpośrednio policji lub prokuraturze.