Pierwsza tura wyborów samorządowych odbędzie się w niedzielę, 7 kwietnia. Druga natomiast - 21 kwietnia. Artykuł 107 Kodeksu wyborczego mówi, że "w dniu głosowania oraz na 24 godziny przed tym dniem prowadzenie agitacji wyborczej, w tym zwoływanie zgromadzeń, organizowanie pochodów i manifestacji, wygłaszanie przemówień oraz rozpowszechnianie materiałów wyborczych jest zabronione". Czego jeszcze nie wolno robić podczas ciszy wyborczej?

Cisza wyborcza - czego nie wolno robić?

Cisza wyborcza to czas, w którym zabroniona jest agitacja polityczna. Co ważne - obowiązuje wszystkich. Nie tylko media i kandydatów, ale także osoby publiczne i prywatne. Cisza wyborcza ma na celu umożliwić wyborcom podjęcie własnych decyzji w sposób rozważny i zgodny z ich przekonaniami. W tym czasie społeczeństwo może odpocząć od intensywnego przepływu informacji związanych z kampanią wyborczą i skoncentrować się na przygotowaniu do głosowania.

Zasady dotyczące ciszy wyborczej są określone w Kodeksie wyborczym, w art. 107. Zgodnie z tym artykułem, w trakcie ciszy wyborczej zabronione jest prowadzenie tzw. agitacji wyborczej. Zakazane jest więc zwoływanie zgromadzeń, wygłaszanie przemówień, organizacja pochodów i manifestacji, rozpowszechnianie materiałów wyborczych, ujawnianie wyników sondaży. Agitacja wyborcza obejmuje również działania w internecie - np. publikacje lub udostępnianie materiałów dotyczących kandydatów w mediach społecznościowych.

Kiedy zaczyna się cisza wyborcza?

Cisza wyborcza zaczyna się 24 godziny przed rozpoczęciem głosowania i trwa do momentu jego zakończenia. Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę, 7 kwietnia. Lokale wyborcze będą otwarte od godz. 7.00 do 21.00.

Dlatego też, w kontekście zbliżających się wyborów samorządowych 2024, cisza wyborcza rozpocznie się o północy z 5 kwietnia (piątek) na 6 kwietnia (sobota). Jej zakończenie przewidziane jest na 7 kwietnia na godzinę 21.00, bo taki jest planowany czas zakończenia głosowania. Po zakończeniu ciszy wyborczej zostaną podane szacunkowe wyniki wyborów samorządowych.

Jaka kara za złamanie ciszy wyborczej?

Zgodnie z przepisami Kodeksu wyborczego, naruszenie zakazu agitacji wyborczej może skutkować karą finansową w zakresie od 20 zł do 5 tys. zł. Natomiast ujawnianie wyników sondaży podlega karze pieniężnej od 500 tys. zł do nawet 1 mln zł.

Co ważne, Państwowa Komisja Wyborcza nie jest odpowiedzialna za dochodzenie w sprawach ewentualnego łamania ciszy wyborczej. W takich sytuacjach należy zgłaszać się do organów policji lub prokuratury.