Świadczenie wspierające — kto może z niego skorzystać i ile wynosi?

Dorośli z niepełnosprawnościami mogą ubiegać się o świadczenie wspierające, którego wysokość jest uzależniona od liczby uzyskanych punktów w ocenie potrzeby wsparcia oraz od obowiązującej kwoty renty socjalnej. Proces przyznania świadczenia przebiega dwuetapowo: najpierw sprawę rozpatruje wojewódzki zespół ds. orzekania o niepełnosprawności, a następnie decyzję finalizuje ZUS. Warto podkreślić, że procedura ma na celu dokładną ocenę potrzeb każdej osoby, aby wsparcie było adekwatne do jej sytuacji.

Obecnie renta socjalna wynosi 1878,91 zł, co przekłada się na następujące poziomy świadczenia:

70–74 pkt – 40% renty socjalnej: 751,56 zł

75–79 pkt – 60%: 1127,35 zł

80–84 pkt – 80%: 1503,13 zł

85–89 pkt – 120%: 2254,69 zł

90–94 pkt – 180%: 3382,04 zł

95–100 pkt – 220%: 4133,60 zł

To oznacza, że przy średnim poziomie potrzeby wsparcia można liczyć na 1127 zł miesięcznie, niezależnie od dochodów czy innych świadczeń, co sprawia, że program staje się bardziej przejrzysty i sprawiedliwy.

Kluczowa zmiana w 2026 roku — świadczenie dla znacznie szerszej grupy

Dotychczas świadczenie wspierające było dostępne wyłącznie dla osób z najwyższym poziomem potrzeby wsparcia. Proces rozszerzania programu został podzielony na trzy etapy:

Etap I – od 1 stycznia 2024 r.: wsparcie dla osób z oceną 87–100 pkt

Etap II – od 1 stycznia 2025 r.: rozszerzenie na osoby z poziomem 78–86 pkt

Etap III – od 1 stycznia 2026 r.: objęcie pozostałych uprawnionych, czyli 70–77 pkt

Ostatni etap oznacza, że od 2026 r. świadczenie stanie się realnie powszechne — dostępne dla wszystkich dorosłych z niepełnosprawnościami, którzy otrzymali minimum 70 punktów w ocenie potrzeby wsparcia. To znaczący krok w kierunku większej równości i wsparcia osób wymagających pomocy.

Bez kryterium dochodowego — pieniądze dla każdego uprawnionego

Jedną z kluczowych zalet programu jest brak jakiegokolwiek progu dochodowego. Oznacza to, że świadczenie przysługuje niezależnie od:

wysokości zarobków,

pobieranych rent,

czy innych form pomocy państwa.

Dzięki temu wsparcie ma charakter powszechny i wyrównujący szanse, obejmując osoby o zróżnicowanej sytuacji życiowej. Program nie tylko zapewnia realną pomoc finansową, ale również daje poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji, co ma ogromne znaczenie dla codziennego życia osób z niepełnosprawnościami.