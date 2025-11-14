W polskim systemie oświaty pracuje blisko 720 tysięcy nauczycieli – tak wynika z danych udostępnionych MEN

Zdecydowaną większość tej grupy, bo aż 84,2 proc., stanowią kobiety. Średni wiek nauczycielki w Polsce to 45 lat, natomiast nauczyciela – 47 lat. Jak podaje MEN, według stanu na 30 września 2023 r., w szkołach i placówkach oświatowych zatrudnionych było 719 589 osób, w tym 606 035 kobiet i 113 554 mężczyzn.

Najbardziej sfeminizowanym segmentem edukacji pozostają przedszkola – pracuje w nich 118 011 nauczycielek i nauczycieli, z czego aż 115 904 to kobiety, a jedynie 2107 to mężczyźni. Oznacza to, że nauczycielki przedszkolne stanowią aż 98,2 proc. wszystkich zatrudnionych w tym typie placówek.

W liceach ogólnokształcących pracuje 54 904 nauczycieli, w tym 39 721 kobiet i 15 183 mężczyzn – kobiety stanowią więc 72,3 proc. kadry. Z kolei w technikach zatrudnionych jest 7410 nauczycieli, w tym 4854 kobiety i 2556 mężczyzn, co daje udział kobiet na poziomie 65,5 proc.

Resort edukacji zaznacza, że nauczyciele często pracują w więcej niż jednej placówce – na przykład osoba zatrudniona w liceum może równocześnie prowadzić zajęcia w technikum, szkole branżowej czy podstawowej. Dlatego też danych dotyczących poszczególnych typów szkół nie należy sumować, ponieważ mogą one obejmować te same osoby.

Wrzesień przyniósł korzystne zmiany dla nauczycieli. Nowe świadczenia od 1 września

Nie jest tajemnicą, że przez lata reformy oświaty często sprowadzały się do szukania oszczędności kosztem nauczycieli. Tym razem jednak, przynajmniej w części, miało być inaczej. Od 1 września 2025 r. weszły bowiem w życie część przepisów nowelizujących Kartę Nauczyciela. W pakiecie znalazło się wiele rozwiązań długo oczekiwanych przez środowisko oświatowe, w tym:

zwiększenie nagrody jubileuszowej za 40 lat pracy (od 1.01.2026 r.),

wprowadzenie nagrody za 45 lat pracy (od 1.01.2026 r.),

podniesienie odpraw dla przechodzących na emeryturę, rentę lub świadczenie kompensacyjne (od 1.01.2026 r.),

skrócenie okresu zatrudnienia nauczyciela początkującego na czas określony do roku,

przyznanie prawa do urlopu dla poratowania zdrowia tuż przed przejściem na emeryturę,

możliwość przedłużenia kadencji dyrektora bez konkursu (za zgodą kuratora),

ujednolicenie pensum do 18 godzin tygodniowo dla nauczycieli zawodowych (od 1.09.2026 r.),

a także wprowadzenie "jasnych" zasad wynagradzania za godziny ponadwymiarowe,

Ustawodawca zlikwidował również tzw. "godziny czarnkowe", które – jak podkreślał ZNP – były martwym przepisem i nie poprawiły współpracy szkoły z rodzicami.

Nowe zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe – sprzeciw ZNP

Najwięcej kontrowersji wzbudziły nowe zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe. Zgodnie z przepisami wynagrodzenie przysługuje głównie za faktycznie przeprowadzone zajęcia. Wyjątek dotyczy sytuacji, gdy:

zamiast lekcji nauczyciel prowadzi zajęcia opiekuńcze lub wychowawcze,

lekcje indywidualne nie odbyły się z przyczyn niezależnych od nauczyciela, a był on gotowy do pracy.

W wielu szkołach dotychczas wypłacano wynagrodzenie również za inne przypadki niezrealizowanych godzin, co obecnie budzi poczucie straty i niesprawiedliwości. Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) od początku apelował o przywrócenie rozwiązania sprzed 1992 r., zgodnie z którym nauczyciel zachowywał prawo do wynagrodzenia, jeśli lekcja nie odbyła się z przyczyn od niego niezależnych (np. wycieczka klasy czy nieobecność ucznia na nauczaniu indywidualnym).

Jak podkreślił Prezes ZNP, Sławomir Broniarz:

„Jedyną instytucją odpowiedzialną za chaos i niepokój jest Ministerstwo Edukacji Narodowej. To resort kształtuje prawo i ponosi za nie odpowiedzialność.”

Związek przypomina, że problem sygnalizował już w kwietniu 2025 r., a we wrześniu ponownie alarmował ministerstwo.

MEN odpowiada Związkowi Nauczycielstwa Polskiego i broni nowych zasad

Resort edukacji przekonywał, że przepisy porządkują system i ujednolicają zasady, które wcześniej różniły się między szkołami. Nowelizacja miała zapobiegać sytuacjom, w których wypłacano dodatki mimo niewykonanej pracy.

Jednocześnie MEN wskazał, że w zamian nauczyciel może otrzymać:

doraźne zastępstwo rozliczane według tej samej stawki,

zajęcia opiekuńcze zgodne z potrzebami uczniów.

Według MEN, doprecyzowano również zasady organizacji pracy w tygodniach z dniami wolnymi, nieobecnościami i niestandardowym planem zajęć.

W odpowiedzi na liczne sygnały i narastające napięcia, 4 listopada 2025 r. do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela, mający na celu uwzględnienie postulatów ZNP. Zakłada on, że nauczyciele otrzymają wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe zawsze, gdy byli gotowi do pracy, a lekcje nie odbyły się z przyczyn od nich niezależnych.

Dotyczy to m.in.:

wycieczek i wyjść szkolnych,

nieobecności uczniów na zajęciach indywidualnych,

czy decyzji organizacyjnych szkoły.

Wychodząc naprzeciw postulatom nauczycieli, w projekcie ustawy proponuje się, aby wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe przysługiwało nie tylko w przypadkach określonych obecnie w art. 35 ust. 3e ustawy, lecz w każdej sytuacji, gdy niezrealizowanie przez nauczyciela przydzielonych godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych nastąpiło z przyczyn od niego niezależnych, a nauczyciel był gotowy do ich przeprowadzenia.

W praktyce oznacza to, że nauczyciel otrzyma wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe m.in. w przypadku nieodbycia zajęć z powodu okoliczności leżących po stronie szkoły, a nie nauczyciela – na przykład nieobecności ucznia objętego indywidualnym nauczaniem, wyjazdu klasy na wycieczkę, udziału uczniów w wydarzeniu organizowanym poza szkołą itp.

Warunkiem uzyskania prawa do wynagrodzenia pozostaje gotowość nauczyciela do realizacji zajęć w tym czasie.

Nowe zasady mają wejść w życie 1 stycznia 2026 r.

