Jak podaj agencja Reuters, Amerykańska Narodowa Administracja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (NHTSA) poinformowała w piątek, że Stellantis, spółka macierzysta amerykańskiego producenta samochodów Chrysler, przeprowadza kolejną masową akcję serwisową. Tym razem firma wzywa do warsztatu 112 859 pojazdów.

Co zawiodło?

Jak podaje Reuters NHTSA jako przyczynę wskazała zanieczyszczenia wewnątrz silnika, które mogą doprowadzić do awarii silnika lub pożaru komory silnika. Więcej szczegółów amerykański regulator już nie podał, zaznaczył jednak, że utrata mocy napędowej zwiększa ryzyko wypadku, a pożar pojazdu może zwiększyć ryzyko obrażeń.

Jakie modele są zagrożone?

Akcja serwisowa obejmuje niektóre modele Jeep Grand Cherokee 4XE z lat 2023–2025 i Jeep Wrangler 4XE z lat 2024–2025, poinformowała NHTSA. Firma nie podała sposobu rozwiązania problemu dla poszkodowanych użytkowników.

To nie pierwsza akcja serwisowa Stellantis

Na początku tego miesiąca firma Stellantis poinformowała o wycofaniu z rynku 375 000 hybrydowych SUV-ów Jeep na całym świecie z powodu awarii akumulatora i ryzyka pożaru. Firma zaapelowała do użytkowników, aby do czasu zakończenia akcji serwisowej parkowali auta na zewnątrz.

W październiku producent samochodów wycofał z rynku ponad 298 tys. pojazdów w USA, powołując się na potencjalne ryzyko stoczenia się pojazdu.

Źródło: Reuters