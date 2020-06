Warszawa, 17.06.2020 (ISBnews) - Forum XXIII FIZ, Ipopema 2 FIZ Aktywów Niepublicznych i Jan Pilch jako akcjonariusze VRG zawarli porozumienia dotyczące wspólnego wniosku o uzupełnienie porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki zwołanego na 29 czerwca, podało VRG.

"VRG S.A. w Krakowie otrzymała zawiadomienie akcjonariuszy spółki: Forum XXIII FIZ, pana Jana Pilcha i Ipopema 2 FIZ Aktywów Niepublicznych, sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt. 5) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zawarciu ustnego porozumienia co do: (i) złożenia w dniu 8 czerwca 2020 r. wspólnego wniosku o uzupełnienie porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2020 r. oraz (ii) zamiaru zgodnego głosowania co do punktów wprowadzonych do porządku obrad tego WZA" - czytamy w komunikacie.

Na początku czerwca spółka podała, że Forum XXIII FIZ posiadający 7 251 040 sztuk akcji spółki, Jan Pilch posiadający 745 000 sztuk akcji spółki i Ipopema 2 FIZ Aktywów Niepublicznych posiadający 20 414 000 sztuk akcji spółki złożyli wniosek o umieszczenie w porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki VRG następujących spraw: aby po punkcie 11 ogłoszonego porządku obrad dodać punkty:

12) podjęcie uchwały w sprawie zmiany paragrafu 17 ust. 1 statutu spółki;

13) podjęcie uchwały w sprawie zmiany paragrafu 20 ust. 3 statutu spółki;

14) podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia rady nadzorczej spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu spółki w związku ze zmianami statutu spółki uchwalonymi w dniu 29 czerwca 2020 r.;

15) podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej spółki;

dotychczasowy punkt 12) porządku obrad otrzymuje oznaczenie pkt. 16).

VRG S.A. specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji biżuterii oraz kolekcji mody dla kobiet i mężczyzn. Od 2000 r. podstawą strategii spółki jest koncentracja wokół funkcji "operatora" marek, projektanta odzieży i dystrybutora na rynku detalicznym.

(ISBnews)