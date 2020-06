Warszawa, 18.06.2020 (ISBnews) - Senat poparł ustawę o systemach homologacji typu UE i nadzoru rynku silników spalinowych przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach, która określa m.in. zadania organów administracji publicznej w zakresie homologacji.

Za ustawą wraz z dwiema poprawkami o charakterze legislacyjnym i doprecyzowującym opowiedziało się 97 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ustawa o systemach homologacji typu UE i nadzoru rynku silników spalinowych przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się dostosowuje polskie prawo do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1628 w sprawie wymogów dotyczących wartości granicznych emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz homologacji w odniesieniu do silników spalinowych wewnętrznego spalania, przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach.

Określa zadania organów administracji publicznej i innych podmiotów w zakresie homologacji typu UE i nadzoru nad rynkiem silników spalinowych, przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach (lokomotywy, maszyny budowlane, kosiarki, agregaty prądotwórcze). Homologacji będzie udzielał dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego.

Nadzór nad rynkiem, w tym m.in. kontrolę spełniania wymogów przez silniki, będą - zgodnie z ustawą - sprawować prezes Wyższego Urzędu Górniczego oraz organy Inspekcji Ochrony Środowiska i Krajowej Administracji Skarbowej. Ustawa przewiduje również kary pieniężne (od 1 tys. do 100 tys. zł) dla producentów, importerów lub instalatorów, którzy wprowadzą do obrotu lub oddadzą do użytku silniki niezgodne z wymaganiami. Mają je nakładać organy nadzoru rynku oraz Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego.

