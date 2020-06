"Mam ogromną satysfakcję, że rozpoczynając działalność jako autorska pracownia projektowa zbudowaliśmy przez lata sprawnie działającą, duża firmę, zarządzaną obecnie przez wykwalifikowaną kadrę kierowniczą. W ostatnim czasie moja rola w zarządzie polegała głównie na wspieraniu osób prowadzących obszary będące w przeszłości moim zakresem odpowiedzialności. Zarządzanie operacyjne jak też struktury organizacyjne przekazałem już jakiś czas temu swoim następcom. Pełniłem funkcje nadzoru biznesowego, co z równą skutecznością mogę realizować jako członek rady nadzorczej spółki" - powiedział Jarodzki, cytowany w komunikacie.



Rafał Jarodzki jest współtwórcą Grupy Archicom. Przez wiele lat sprawował funkcję wiceprezesa zarządu i wraz z rezygnacją zadeklarował dalszą współpracę z zarządem w ramach funkcji w radzie nadzorczej spółki.



"Mam pełne przekonanie, że wspólnie zbudowaliśmy znakomity, profesjonalny zespół składający się z członków zarządu i dyrektorów, który kontynuuje realizację zadań operacyjnych ukierunkowanych na wdrożenie i rozwój strategii firmy. Właśnie to przekonanie pozwala mi ze spokojem i przyjemnością kandydować do rady nadzorczej spółki" - dodał.



"W sposób szczególny dziękuję Rafałowi za współtworzenie Archicomu i lata zaangażowanej pracy w zarządzie. Przyjmuję tę rezygnację nie jako zakończenie, ale otwarcie kolejnego rozdziału współpracy w nowej roli. Rafał pozostawia w firmie godnych następców, a my - zarówno jako zarząd jak i akcjonariusze dalej będziemy mogli korzystać z jego wsparcia z poziomu rady nadzorczej" - powiedziała prezes Dorota Jarodzka-Śródka.



Grupa Archicom to ogólnopolski deweloper, lider wrocławskiego rynku mieszkaniowego realizujący projekty także w Krakowie, Trójmieście, Poznaniu i Łodzi. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r. W 2019 r. deweloper sprzedał łącznie 1 462 lokale i podpisał 1 382 akty notarialne przekazania mieszkań.



(ISBnews)