Strata operacyjna wyniosła 260,52 mln zł wobec 64,02 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 17,58 mln zł wobec 298,36 mln zł rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 178,65 mln zł w I kw. r.obr. 2020/2021 wobec 1 820,69 mln zł rok wcześniej.



"Na koniec I kw. 2020/21 GK LPP posiadała 1 731 sklepów stacjonarnych w 25 krajach o łącznej powierzchni 1 242,7 tys. m2. Poza granicami Polski znajdowało się 879 sklepów (721,1 tys. m2). Łączna powierzchnia handlowa w porównaniu z I kwartałem 2019/20 wzrosła o 13,3%. W I kwartale 2020/21 największy nominalny przyrost powierzchni w porównaniu do I kwartału roku poprzedniego odnotowała marka Sinsay (79,9 tys. m2). W tym okresie marka ta osiągnęła również największą dynamikę wzrostu powierzchni (72,3% r/r)" - czytamy w raporcie.



"W I kwartale 2020/21 łączna sprzedaż wszystkich marek z obu kanałów tj. sklepów stacjonarnych oraz internetowych wynosiła 1 179 mln zł tj. o 35,3% mniej niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Przyczyną niższej sprzedaży r/r był negatywny wpływ pandemii COVID-19, która rozprzestrzeniła się w I kwartale finansowego roku w krajach działalności grupy. Marki takie jak Reserved, Cropp, House i Mohito w I kwartale 2020/21 odnotowały wysokie, dwucyfrowe spadki przychodów, które były rezultatem zamknięcia centrów handlowych w większości krajów. Jedyną marką, która uzyskała dodatnią dynamikę sprzedaży r/r było Sinsay, co wynikało z wcześniej przeprowadzonego rozwoju sieci oraz najniższego pozycjonowania wśród marek całej grupy. Konsekwentny rozwój sieci sprzedaży za granicą oraz rosnąca świadomość marek były rezultatem wygenerowania przez trzy marki: Reserved, Cropp i Mohito w I kwartale 2020/21 wyższych przychodów z zagranicy niż z kraju" - czytamy dalej.



Przychody ze sprzedaży w sklepach porównywalnych LFL (w walutach lokalnych) w I kwartale 2020/2021 zmalały o 57%. Wpływ na spadek sprzedaży porównywalnej miało zamknięcie sklepów stacjonarnych wszystkich marek Grupy LPP spowodowane decyzjami rządów poszczególnych państw, w których działa grupa kapitałowa. Decyzje te były następstwem rozprzestrzeniania się w tym okresie pandemii wirusa COVID-19 i koniecznością wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu obiektów handlowo-usługowych, w których grupa posiada sklepy stacjonarne. Mimo, że sukcesywne zamykanie sklepów miało miejsce w drugim miesiącu finansowego kwartału, tj. od połowy marca, to już w pierwszym miesiącu, tj. lutym zauważalne było spowolnienie popytu na zakup odzieży w sklepach stacjonarnych i osiągane LFL w wysokości -1%. Jednakże największe spadki LFL grupa zanotowała w kwietniu, tj. spadek o 100%, co było wynikiem zamknięcia prawie wszystkich sklepów stacjonarnych grupy. Spadek sprzedaży porównywalnej wszystkich marek grupy w całym I kwartale był na zbliżonym poziomie. Natomiast pod względem geograficznym najmniejszy spadek LFL zanotowała Rosja, Kazachstan i Łotwa, a największy Polska, Bułgaria i Słowenia, podkreślono również.



Przychody ze sprzedaży internetowej w I kwartale 2020/21 osiągnęły wysokość 384 mln zł, tj. 120,5% więcej niż przed rokiem. Trzycyfrowe wzrosty sprzedaży on-line były wynikiem sytuacji związanej z pandemią wirusa COVID-19. W tej sytuacji sprzedaż internetowa stała się dla wielu klientów jedynym możliwym kanałem zakupów, a przez to dla grupy kapitałowej głównym źródłem przychodów w tym okresie. Aby dostosować się do nowej sytuacji po zamknięciu sklepów stacjonarnych grupa skierowała intensywne działania na rozwój sprzedaży internetowej. Aby w krótkim czasie zwielokrotnić przepustowość tego kanału spółka przystosowała swoje centrum dystrybucyjne w Pruszczu Gdańskim do modelu zamówień sklepów internetowych (do tej pory centrum obsługiwało tylko wysyłki do sklepów stacjonarnych). Spółka rozbudowała i wdrożyła nowe narzędzia IT, zintegrowała system WMS magazynu centralnego z wykorzystywanymi w obsłudze zamówień on-line, dostosowała do sprzedaży internetowej aplikację służącą do alokowania produktów. Sprzyjająca sytuacja oraz priorytetowe potraktowanie przez grupę kanału internetowego spowodowały, że sprzedaż on-line w okresie I kwartału 2020/21 osiągnęła 32,6% sprzedaży GK oraz 38,2% przychodów Polski, podsumowano.



W I kwartale 2020/2021 ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19 grupa kapitałowa zredukowała wielkość nakładów inwestycyjnych w stosunku do wcześniej planowanych. Ostatecznie wydatki inwestycyjne (capex) w I kwartale 2020/21 roku wyniosły 191,7 mln zł tj. o 17,7% mniej w stosunku do I kwartału roku poprzedniego, wynika również z raportu.



W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. r.obr. 2020/2021 wyniosła 159,81 mln zł wobec 24,8 mln zł straty rok wcześniej.



LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.



(ISBnews)