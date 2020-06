"W związku z rosnącymi potrzebami usprawnienia procesów wewnętrznych i chęcią eliminacji papierowego obiegu dokumentów, Grupa Volvo zdecydowała się na uruchomienie procesów 'paperless'. Podpis elektroniczny Asseco został wdrożony w Volvo Financial Services, części Volvo Group odpowiadającej za dostarczanie usług finansowych dla 8 marek Volvo związanych z samochodami ciężarowymi, maszynami budowlanymi, autobusami i przemysłem morskim (Volvo Trucks, Volvo Construction Equipment, Volvo Buses, Mack Trucks, Renault Trucks, UD Trucks, SDLG i Eicher.)" - czytamy w komunikacie.



Cyfrowy podpis Asseco będzie dla pracowników Volvo dostępny poprzez globalną platformę Adobe Sign. Asseco Data Systems współpracuje z Adobe od wielu lat i jest jedynym polskim dostawcą e-podpisu zintegrowanym z Adobe. To rozwiązanie pozwoli na podpisywanie dokumentów elektronicznych bez żadnych dodatkowych instalacji. Dodatkowo, pracownicy nie będą musieli odbywać żadnych zewnętrznych spotkań w celu wydania im e-podpisów, podano także.



"Wdrożenie podpisu elektronicznego było konieczne z uwagi na bezpieczeństwo naszych klientów i pracowników. Najważniejszymi korzyściami dla naszych pracowników są szybkość, bezpieczeństwo oraz zaufanie naszych klientów" - powiedziała managing director w Volvo Financial Services Poland&Ukraine Sylwia Chmielewska, cytowana w komunikacie.



"W Volvo Financial Services utworzyliśmy Biznesowy Punkt Potwierdzania Tożsamości. Pozwala to zweryfikować tożsamość przyszłych użytkowników e-podpisu bezpośrednio przez uprawnionych pracowników Volvo, bez konieczności zewnętrznych spotkań. Cieszymy się, że kolejna branża będzie mogła dzięki podpisowi elektronicznemu usprawnić funkcjonowanie swoich wewnętrznych procesów" - powiedział dyrektor sprzedaży projektowej w Asseco Data Systems Artur Miękina, cytowany w komunikacie.



Podpis elektroniczny Asseco jest dla pracowników dostępny zarówno z poziomu komputera, jak również w formie aplikacji mobilnej SimplySign. Dzięki temu w sposób prawnie wiążący można podpisać dokument na każdym urządzeniu podłączonym do internetu - również smartfonie, czy tablecie.



Asseco Data Systems powstała w styczniu 2016 r. z połączenia kompetencji 6 spółek z Grupy Asseco (ADH-Soft, Centrum Komputerowe ZETO, COMBIDATA Poland, Przedsiębiorstwo Informatyki ZETO Bydgoszcz, Unizeto Technologies, Zakład Usług Informatycznych OTAGO. Firms produkuje i rozwija oprogramowanie (m.in. dla sektora leasingowego i samorządów), dostarcza infrastrukturę informatyczną, szkolenia i systemy zarządzania kapitałem ludzkim, specjalizuje się też w usługach bezpieczeństwa i zaufania oraz komunikacji masowej. Współpracuje zarówno z biznesem, jak i jednostkami administracji publicznej.



(ISBnews)