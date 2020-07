Warszawa, 01.07.2020 (ISBnews) - W Grupie Orlen powstaje pierwsza w Polsce instalacja wykorzystująca mikroorganizmy w procesie produkcyjnym na skalę przemysłową. Budowana w Trzebini instalacja będzie przekształcała surowce pochodzenia roślinnego w ekologiczny kwas mlekowy, podała spółka. Wartość inwestycji to blisko 10 mln zł.

Kwas mlekowy ma szerokie zastosowanie między innymi w przemyśle chemicznym, spożywczym, farmaceutycznym czy w rolnictwie. Na etapie pilotażu instalacja będzie wytwarzała 5 ton kwasu mlekowego rocznie, a docelowe moce, sięgające 5 000 ton rocznie, pozwolą pokryć całe krajowe zapotrzebowanie na ten produkt, zaznaczono.

"Doskonale zdajemy sobie sprawę z rosnącego znaczenia nowych technologii w budowaniu przewag konkurencyjnych na rynku rafineryjno-petrochemicznym. Dlatego inwestujemy w czyste, innowacyjne rozwiązania, pozwalające rozszerzać nasze portfolio o nowoczesne, przyjazne środowisku produkty. Instalacja, którą budujemy w Trzebini, wychodzi naprzeciw globalnym trendom związanym z przetwarzaniem i ponownym wykorzystywaniem odpadów organicznych. Jest też kolejnym krokiem do budowy zaawansowanych kompetencji biotechnologicznych w naszej spółce Orlen Południe" - powiedział prezes Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

Światowa produkcja kwasu mlekowego szacowana jest na około 520 tys. ton rocznie. Dotychczas w Polsce nie wytwarzano kwasu mlekowego, a jego niedobory w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej zmuszały odbiorców tego surowca do importu z Azji i Europy Zachodniej, podkreślono.

Inwestycja w Trzebini zostanie zrealizowana do końca tego roku. Jej wykonawcą jest polska firma AB Industry. Koszt budowy instalacji do produkcji kwasu mlekowego wyniesie około 7,5 mln zł, natomiast całej inwestycji blisko 10 mln zł. Orlen Południe w 2017 roku otrzymał 2,38 mln zł dofinansowania w ramach programu sektorowego INNOCHEM Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizacje projektu "Opracowanie biotechnologicznej konwersji surowców pochodzenia organicznego do kwasu mlekowego z wykorzystaniem mikroorganizmów". Realizacja inwestycji wzmocni pozycję Orlen Południe na krajowym rynku bioproduktów, a także jako pracodawcy w regionie, umożliwiając wzrost zatrudnienia w spółce, podano również.

Zastosowana w Trzebini technologia wykorzystuje mikroorganizmy do przerobu surowców pochodzenia organicznego w pełnowartościowy produkt. Jako wsad do instalacji stosowana będzie przede wszystkim melasa, będąca odpadem przy produkcji cukru.

"Kwas mlekowy wysokiej czystości, wytwarzany w Trzebini, będzie ekologiczny i w pełni przyjazny dla środowiska. Jest on najczęściej wykorzystywany do produkcji polilaktydu (PLA), służącego m.in. do wyrobu biodegradowalnych opakowań. PLA stosuje się też w przemyśle budowlanym, technice, optyce oraz przemyśle samochodowym. Z uwagi na swoje właściwości, m.in. przezroczystość, PLA jest wykorzystywany także przy produkcji ogniw fotowoltaicznych, pozwalając na obniżenie jej kosztów" - czytamy także w komunikacie.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)