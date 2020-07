Warszawa, 03.07.2020 (ISBnews) - Łączne przychody Grupy BoomBit wyniosły 9,1 mln zł w czerwcu 2020 r. co oznacza spadek o 14% m/m, podała spółka. Nakłady marketingowe wyniosły w tym okresie łącznie 4,5 mln zł (spadek o 16% m/m).

"Nasze gry hypercasual cieszą się cały czas bardzo duża popularnością. W połowie czerwca liczba pobrań naszych gier przekroczyła poziom 100 mln. Niesłabnącą popularnością cały czas cieszy się nasz hit - Ramp Car Jumping, gra która zadebiutowała w grudniu 2019 roku. Liczba pobrań tej gry w czerwcu przekroczyła 3 mln, a łącznie od debiutu pobrana została 31 mln razy. Wprowadzamy na rynek kolejne tytuły tego typu - Car Crusher oraz Car Mechanic, grę z którą wiążemy duże nadzieje i która została pobrana już ponad milion razy od debiutu w ostatnich dniach czerwca. Warto także dodać, że w minionym miesiącu zwiększyliśmy wydatki na pozyskanie użytkowników dla większości naszych gier GaaS, co było m.in. związane z ważnymi aktualizacjami i nowymi elementami, które wprowadziliśmy do tych gier" - powiedział prezes Marcin Olejarz, cytowany w komunikacie.

Narastająco w okresie styczeń-czerwiec 2020 roku, szacunkowe przychody z gier Grupy BoomBit wyniosły ok. 70 mln zł wobec 49,7 mln zł przychodów Grupy BoomBit w całym 2019 roku. Nakłady marketingowe w I półroczu 2020 roku wyniosły ok. 35 mln zł wobec 13 mln zł w całym 2019 roku, podano także.

"Przychody czerwcowe były niższe miesiąc do miesiąca, natomiast wydatki na user acquisition również zmniejszyły się. Dla nas kluczowa jest rentowność - nawet jeżeli przychody miesiąc do miesiąca są niższe, to poziom rentowności naszych gier utrzymuje się na satysfakcjonującym poziomie. Przychody z gier osiągnięte w I półroczu 2020 wyniosły około 70 mln zł i znacząco już przekroczyły przychody osiągnięte w całym poprzednim roku. Spodziewamy się, że wysoki poziom przychodów i rozsądnie skalowane wydatki marketingowe będą miały bardzo pozytywny wpływ na nasze wyniki całoroczne" - dodał Olejarz.

BoomBit to producent i wydawca gier mobilnych. Działa na rynku globalnym, produkując gry w formule free-to-play na platformy iOS oraz Android, a także gry na platformę Nintendo Switch. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od maja 2019 r.

