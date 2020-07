"'Garden of Magic Mushroom' to nasz kolejny projekt z gatunku symulatorów, w którym się specjalizujemy. W przeciwieństwie do dotychczasowych produkcji odbiorcami naszej najnowszej gry będą młodsi gracze. W ten sposób sprawdzimy zainteresowanie tej grupy odbiorców i zbadamy potencjał takich tytułów. Na bieżąco szukamy nowych rozwiązań, aby jak najbardziej wzbogacić nasze portfolio oraz docierać do jak najszerzej bazy odbiorców. Nasz symulator z pewnością docenią także miłośnicy gier z gatunku symulatorów, city builderów oraz gier eksploracyjnych z elementami zagadek i przygody" - powiedziała prezes SimFabric Julia Leszczyńska, cytowana w komunikacie.



"Garden of Magic Mushroom" będzie rozgrywany w baśniowych światach. Stylistycznie gra przypominać będzie takie klasyki jak "Super Mario 3D World" czy "Minecraft". Premiera tytułu planowana jest w 2021 roku. Symulator w pierwszej kolejności zostanie udostępniony w wersji na komputery PC/Mac, docelowo trafi na konsole nowej generacji: Nintendo Switch, PlayStation 4 i Xbox One.



SimFabric jest spółką zależną PlayWay, tworzy symulatory i gry komputerowe na komputery PC oraz urządzenia mobilne (iOS, Android). Od 2018 roku jest certyfikowanym producentem i wydawcą gier na konsole: Nintendo Switch, PS4 i Xbox One. W kwietniu 2020 r. spółka debiutowała na NewConnect.



(ISBnews)