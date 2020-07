Cena emisyjna akcji wynosiła 15,31 euro za sztukę.



"Immofinanz AG zamierza przeznaczyć pozyskane środki netto na refinansowanie wierzytelności finansowych, wykorzystanie ewentualnych szans wzrostu oraz na ogólne cele korporacyjne" - czytamy w komunikacie.



W połowie czerwca br. Immofinanz zdecydował o rozpoczęciu przygotowań do potencjalnej oferty akcji spółki i ewentualnej emisji obligacji zamiennych na akcje, które łącznie (jeśli zostaną użyte oba środki) miały odpowiadać za więcej niż 25% obecnego kapitału.



Jak wówczas informowano, oferta miała obejmować podwyższenie kapitału i akcje własne w liczbie do 22,42 mln akcji (ok. 20%) spółki. Natomiast emisja obligacji zamiennych, z 3-letnią zapadalnością, mogłaby odpowiadać za do 16,81 mln akcji spółki (ok. 15% kapitału).



Grupa inwestycyjno-deweloperska Immofinanz AG jest spółką notowaną na głównym rynku warszawskiej giełdy od 2013 r. oraz na giełdzie w Wiedniu od 1996 roku.



