Warszawa, 13.07.2020 (ISBnews) - Polenergia pozyskała finansowanie bankowe w wysokości 480 mln zł na budowę Farmy Wiatrowej Dębsk o mocy 121 MW, podała spółka. Rekordowa w historii grupy inwestycja zapewni blisko 50-proc. wzrost mocy w segmencie lądowych farm wiatrowych.

"10 lipca 2020 roku spółka zależna Emitenta - Polenergia Farma Wiatrowa 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - jako kredytobiorca, oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR), mBank S.A., ING Bank Śląski S.A., Santander Bank Polska S.A. - jako kredytodawcy zawarły umowę kredytów. Na podstawie umowy kredytów, kredytodawcy udzielą Farmie Wiatrowej kredytu inwestycyjnego w łącznej kwocie do 480 000 000 zł na finansowanie budowy farmy wiatrowej Dębsk oraz kredytu VAT w okresie budowy do wysokości 73 000 000 zł" - czytamy w komunikacie.

Okres finansowania przewidziany jest do 2037 roku, a oprocentowanie równe jest stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę banków.

Farma Wiatrowa Dębsk zlokalizowana będzie na Nizinie Północnomazowieckiej na terenie gminy Żuromin i Kuczbork Osada. Składać się będzie z 55 turbin wiatrowych typu V110-2,2 o łącznej mocy 121 MW. Realizacja projektu potrwa dwa lata, a pierwszy prąd popłynie do obiorców w połowie 2022 roku, podano.

"W niespełna osiem tygodni od chwili ogłoszenia nowej strategii Polenergii osiągamy kolejny ważny etap związany z jej realizacją. Pomimo niesprzyjającego otoczenia makroekonomicznego w niezakłócony sposób pracujemy nad naszymi projektami. Zgodnie z harmonogramem podpisujemy kluczowe kontrakty i doprowadzamy do zamknięcia finansowego największego projektu w historii Grupy - Farmy Wiatrowej Dębsk o mocy 121 MW. Wraz z prowadzoną już inwestycją w Szymankowie o mocy 38 MW realizujemy program zwiększenia nowych mocy lądowych farm wiatrowych już o 159 MW, co jest dużym krokiem na drodze do wypełnienia strategicznego celu do 2024 roku" - powiedział prezes Polenergii Michał Michalski, cytowany w komunikacie.

Kluczowe znaczenie dla realizacji wszystkich nowych projektów Polenergii ma pozytywne nastawienie banków do finansowania inwestycji w OZE oraz wysoka ocena Polenergii jako partnera biznesowego. Inwestycja FW Dębsk jest trzecim projektem Grupy na przestrzeni ostatnich miesięcy, który pozyskał bankowe finansowanie, podkreślono.

Szacowana roczna produkcja FW Dębsk wyniesie około 366 GWh, co odpowiada zapotrzebowaniu na energię elektryczną 183 tysięcy gospodarstw domowych. Dzięki realizacji projektu możliwe będzie uniknięcie emisji zanieczyszczeń na poziomie wynoszącym do 318 tysięcy ton CO2, 318 ton SO2, 318 ton NOx, 106 ton CO oraz 18 ton materii zawieszonej, wskazano również.

"Farmy Wiatrowe Dębsk, Szymankowo i Kostomłoty wygrały grudniową aukcję i tym samym uzyskały wsparcie w ramach systemu aukcyjnego. Budowa Farmy Wiatrowej Szymankowo rozpoczęła się wiosną tego roku i przebiega bez większych zakłóceń. Decyzja o budowie projektu Kostomłoty może zostać podjęta w najbliższych miesiącach" - podsumowano.

Polenergia - notowana na GPW - jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia.

(ISBnews)