"Cały czas prowadzimy analizy dotyczące możliwości zbycia aktywów węglowych" - powiedział Wadowski podczas prezentacji wyników na walnym zgromadzeniu Taurona w Katowicach, odpowiadając na pytanie akcjonariuszy. Nie podał szczegółów dotyczących negocjacji.



Tauron zapowiadał w 2019 r., że będzie szukał partnerów dla aktywów wydobywczych, w szczególności Zakładu Górniczego Janina. W grudniu grupa podała, że zakończyła proces poszukiwania inwestora dla Zakładu Górniczego Janina z powodu nieotrzymania w wyznaczonym terminie ofert zakupu.



Odniósł się również do budowy bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno II.



"Data oddania bloku do eksploatacji -wyznaczona na 15 listopada 2020 r. - nie jest zagrożona, a późniejsze oddanie bloku nie wpłynie istotnie na wyniki Taurona w tym roku" - wskazał wiceprezes.



W maju br. Nowe Jaworzno Grupa Tauron (NJGT) - spółka zależna Taurona - zawarło porozumienie z konsorcjum Rafako - Mostostal Warszawa, wykonawcą bloku 910 MW w Jaworznie, oraz E003B7 sp. z o.o. (SPV) w sprawie naprawy uszkodzonych elementów kotła i harmonogramu dalszych prac. Konsorcjum oceniło, że oddanie bloku do eksploatacji nastąpi do 15 listopada 2020 r.



Zdaniem Wadowskiego, na tę chwilę nie ma podstaw do tego, żeby zmieniać prezentację sporów dotyczących farm wiatrowych w sprawozdaniach finansowych.



Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.



(ISBnews)