"Produkt ubezpieczeniowy zagwarantuje m.in. zwrot kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego. Ponadto, w zależności od wybranego wariantu, umożliwi dostęp do porad prawnych np. z zakresu prawa rodzinnego, konsumenckiego czy podatkowego" - czytamy w komunikacie.



Nowy produkt PGNiG będzie dostępny w dwóch wersjach: "Doradca prawny dla Ciebie" - dla klientów indywidualnych, oraz "Doradca prawny dla Firmy" - tj. osób prowadzących działalność gospodarczą lub wspólników spółek cywilnych. Ubezpieczenie zagwarantuje zarówno pomoc, jak i poradę prawną. Klienci będą mogli skorzystać z konsultacji telefonicznych i e-mailowych oraz uzyskać opinię prawną. Zyskają także dostęp do wzorów aktów prawnych.



"Poszerzamy zakres usług dodatkowych dla naszych klientów. Usługi prawnicze w Polsce nadal kojarzą się z wysokimi kosztami, dlatego zdecydowaliśmy się na wprowadzenie produktu, który za niewielką kwotę zapewni naszym klientom doradztwo prawne przez cały rok. Od lat gwarantujemy bezpieczeństwo energetyczne Polakom, teraz dajemy im możliwość skorzystania z fachowego wsparcia prawnego" - powiedział prezes PGNiG Jerzy Kwieciński, cytowany w komunikacie.



"Z naszych usług korzysta ponad 7 milionów klientów. Aby dobrze odpowiedzieć na ich potrzeby konsekwentnie rozbudowujemy portfolio produktowe, starając się spełniać konkretne zapotrzebowanie. Oferujemy już, między innymi, pomoc fachowców w zakresie napraw domowych czy pakiety medyczne. Teraz uruchomiliśmy produkt, który zapewni profesjonalne doradztwo prawne w atrakcyjnej cenie. Jesteśmy przekonani, że dla wielu osób będzie to gwarancja pomocy, która zapewni realne wsparcie w oparciu o wysoką jakość - co ułatwi prowadzenie biznesu" - dodał prezes PGNiG Obrót Detaliczny Henryk Mucha.



Klienci indywidualni i firmy mogą wybrać jeden z trzech wariantów ubezpieczenia: podstawowy, rozszerzony i premium. W zależności od wybranego wariantu zakres ubezpieczenia może obejmować pomoc prawną i porady z zakresu: prawa cywilnego, konsumenckiego, pracy, rodzinnego, budowlanego, a nawet podatkowego. Porady prawne będą udzielane przez adwokatów lub radców prawnych telefonicznie lub mailowo.



"Produkt, który wspólnie z PGNiG Obrót Detaliczny stworzyliśmy z myślą o klientach, łączy różne zakresy ochrony w zależności od preferencji ubezpieczonych. Jest nowoczesny i kompleksowy, a jednocześnie atrakcyjny cenowo. Cieszymy się, że jako zakład ubezpieczeń działający w GK PGNiG możemy mieć swój wkład w budowanie wartości dla klientów PGNiG" - podsumował Jacek Gdański, p.o. prezesa Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych.



PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 42,02 mld zł w 2019 r.



