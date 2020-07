"Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych, na podstawie danych z CEPIK podaje, że w okresie styczeń-czerwiec bieżącego roku cały polski rynek odnotował prawie 36-proc. wzrost r/r do 3 253 szt. (860 szt. więcej niż przed rokiem). Pomimo ograniczeń związanych z koronawirusem branża producentów pojazdów dla rolnictwa nadal rozwija się niezwykle dynamicznie. Czerwiec był już trzecim kolejnym miesiącem 2020 r. kiedy polski rynek notuje lepszy wynik niż w miesiącu poprzednim" - czytamy w komunikacie.



W tych warunkach, należąca do Grupy Wielton, spółka Wielton AGRO zarejestrowała w pierwszym półroczu bieżącego roku 283 szt. nowych przyczep rolniczych, co stanowi 33-proc. wzrost. Przełożyło się to na trzecią pozycję wśród producentów z 8,7-proc. udziałem rynkowym. Na uwagę zasługuje również fakt, że przyczepy w zakresie ładowności od 12 t. do pow. 17 t oferowane przez Wielton Agro tj., były wiceliderem w swojej kategorii ze sprzedażą 187 szt. i ponad 22-proc. udziałem w rynku w tej kategorii produktów.



"Pomimo ograniczeń spowodowanych pandemią, zachowaliśmy trzecią pozycję wśród producentów na polskim rynku. Jednak konkurencja skutecznie wykorzystała nasz przestój, zwiększając dynamikę wzrostu sprzedaży. Jestem przekonany, że gdyby nie przerwa w produkcji mielibyśmy szansę wypracować rekordową sprzedaż. Wielton Agro posiada duży potencjał rozwoju. Od kilku kwartałów utrzymujemy wzrostową tendencję sprzedaży w tym segmencie" - powiedział dyrektor Wielton AGRO Dariusz Porzuczek, cytowany w materiale.



Wielton wszedł na rynek przyczep rolniczych 11 lat temu. Dziś w ofercie Wielton AGRO jest 25 typów przyczep rolniczych, w tym m.in. przyczepy skorupowe, dwuosiowe, tandemy oraz przyczepy do przewozu bel, przypomniano.



Wielton to największy producent i sprzedawca naczep i przyczep w Polsce, a w Europie jeden z wiodących graczy tego sektora. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r. W 2019 r. miał 2,34 mld zł skonsolidowanych przychodów.



(ISBnews)