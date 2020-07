"W procesie powstawania gry spółka odpowiedzialna jest za portowanie i wydanie gry na konsolę PS4. Spółka jest również właścicielem praw majątkowych do gry. Licencja na grę została pozyskana od studia Atomic Wolf, będącego twórcą gry na komputery PC. 'Mad Age & This Guy' przygotowywana jest z myślą o rynku europejskim, australijskim, afrykańskim oraz bliskim wschodzie i jest już kompatybilna z nadchodzącą konsolą nowej generacji PS5" - czytamy w komunikacie.



Gra "Mad Age & This Guy" jest grą zręcznościową z elementami strategii i akcji, nawiązująca do takich przebojów jak "Bomberman", "Sokoban" czy "Boulder Dash". Emitent planuje na podstawie umowy wydawniczej wydać grę na konsole nowej generacji: Nintendo Switch, Xbox One oraz PS4, a także nadchodzącą konsolę PS5, podano.



"Mad Age & This Guy' sprzedał się do tej pory na konsolach nowej generacji w nakładzie ponad 200 000 sztuk. 'Mad Age & This Guy' będzie trzecią grą z portfolio SimFabric wydaną w formacie kompatybilnym z konsolą PS5" - czytamy także.



SimFabric jest spółką zależną PlayWay, tworzy symulatory i gry komputerowe na komputery PC oraz urządzenia mobilne (iOS, Android). Od 2018 roku jest certyfikowanym producentem i wydawcą gier na konsole: Nintendo Switch, PS4 i Xbox One. W kwietniu 2020 r. spółka debiutowała na NewConnect.



(ISBnews)