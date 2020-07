"Klienci powracają do spłaty tam, gdzie kończy się okres moratorium. Okresy spóźnionych spłat - czy to na kartach, czy kredytach - spadły. Są na dobrym trendzie. To jest oczywiście częściowo maskowane przez sam fakt istnienia moratorium i dlatego mówię, że prawda będzie do nas dochodziła stopniowo. Ale dzisiejszy obraz wygląda dość optymistycznie" - powiedział Stypułkowski podczas konferencji prasowej.



Według niego, można zawdzięczać to faktowi, że pomimo głębokiego kryzysu w Polsce nie ma wzrostu bezrobocia.



"Na dziś, nie ma czytelnego obrazu, który by kazał patrzeć pesymistycznie [na spłaty]" - podkreślił prezes.



mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW od 1992 roku.



(ISBnews)