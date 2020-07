"Podpisaliśmy wszystkie kluczowe umowy dystrybucyjne dotyczące fizycznej sprzedaży nowego Snipera. Negocjujemy jeszcze umowę dotyczącą Japonii, gdzie ostatnia odsłona gry zdobyła dość duże powodzenie" - powiedział prezes Marek Tymiński, cytowany w komunikacie.



Umowa dystrybucyjna z Koch Media obejmuje dystrybucję fizycznych kopii "Sniper Ghost Warrior Contrects 2" (SGW Contracts 2) na terenie Wielkiej Brytanii, Niemiec, Holandii, Hiszpanii, Włoch, Austrii oraz Szwajcarii. CI Games występuje w nich jako wydawca gry. Wcześniej spółka podpisała wszystkie kluczowe umowy dystrybucyjne w tym na obszar Francji, Australii, Skandynawii i Biskiego Wschodu. Na terenie Stanów Zjednoczonych oraz Ameryki Łacińskiej grupa będzie samodzielnie wprowadzać do sprzedaży "SGW Contracts 2", tak jak miało to miejsce przy wcześniejszych produkcjach, podano także.



CI Games to producent i dystrybutor gier komputerowych, notowany na GPW od 2007 r. (początkowo jako City Interactive).



(ISBnews)