Warszawa, 31.07.2020 (ISBnews) - Polish Enterprise Fund VI, fundusz private equity zarządzany przez Enterprise Investors, sprzedał farmę wiatrową Skoczykłody na rzez PGE Energia Odnawialna - spółki zależnej Polskiej Grupy Energetycznej. Wartość transakcji (enterprise value) wyniosła 50 mln euro, podał fundusz.

"Bardzo się cieszymy, że sprzedając farmę wiatrową Skoczykłody grupie PGE wnosimy swój wkład w zieloną transformację polskiej energetyki. Jesteśmy jednym z pionierów OZE w kraju, a należące do nas Wento, które aktualnie pracuje nad projektami o łącznej mocy blisko 700 MW, jest w ścisłej czołówce deweloperów projektów solarnych w Polsce" - powiedział partner zarządzający w Enterprise Investors odpowiedzialny za inwestycję Michał Rusiecki, cytowany w komunikacie.

Farma Wiatrowa Skoczykłody o łącznej mocy zainstalowanej 36 MW znajduje się w powiecie skierniewickim, w pobliżu Rawy Mazowieckiej. Została wybudowana pod koniec 2015 r. przez należącą do holdingu Wento spółkę Eco Power.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)