"Bardzo cieszymy się z transakcji i chciałbym osobiście przywitać cały zespół TMS w OANDA. Europa to kluczowy rynek dla naszego biznesu. Nabycie Domu Maklerskiego TMS Brokers daje ONADA silną obecność na polskim rynku i buduje solidną bazę do rozwoju w krajach bałtyckich, uzupełniając naszą ugruntowaną pozycję w Europie Zachodniej" - powiedział CEO OANDA Gavin Bambury, cytowany w komunikacie.



"Jesteśmy bardzo dumni, że stajemy się częścią tak silnej grupy z dużym kapitałem, o globalnym zasięgu. Wierzymy, że dzięki tej transakcji TMS wzmocni swoją pozycję w Polsce i krajach bałtyckich, a naszym aktualnym i przyszłym klientom będziemy mogli zaoferować dostęp do nowych produktów i innowacyjnych technologii, dając szeroki dostęp do okazji inwestycyjnych na światowych rynkach" - dodał CEO TMS Marcin Niewiadomski, cytowany w komunikacie.



Nabycie udziałów TMS jest pierwszą z serii strategicznych transakcji na kluczowych rynkach, które OANDA zaplanowała na najbliższe dwa lata. OANDA zarządzana przez CEO - Gavin'a Bambury - przechodzi transformację operacyjną, rozszerzając ofertę produktową i zwiększając nakłady inwestycyjne na marketing co umożliwia jej dalszy wzrost, podkreślono w materiale.



"W czasie naszego zarządzania inwestycją, TMS rozszerzył swoją bazę klientów, ulepszył technologię i zwiększył zasięg geograficzny w Polsce i krajach bałtyckich. Istnieje silne dopasowanie strategiczne pomiędzy TMS a OANDA i jestem bardzo zadowolony, że TMS będzie mógł rozwijać się, będąc częścią światowego lidera w tym segmencie" - podsumował partner zarządzający ForeVest Capital Artur Haze, cytowany w komunikacie.



Założona w 1996 roku, OANDA była pierwszą na świecie firmą, która udostępniła za darmo notowania walut w sieci, a pięć lat później jako jeden z pionierów tego rynku uruchomiła webową platformę FX do handlowania walutami.



Dom Maklerski TMS Brokers to pierwszy walutowy dom maklerski na polskim rynku. Marka TMS została powołana ponad 20 lat temu.



