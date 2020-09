Zarząd Minutor Energia podjął decyzję o upublicznieniu na rynku NewConnect, bowiem dostrzega wysoki potencjał w wykorzystaniu obecności na rynku publicznym do dalszego rozwoju spółki i zwiększenia możliwości pozyskiwania kapitału, podano.



"Po latach pracy dla przemysłu wydobywczego, wyciągając wnioski oraz zdobyte doświadczenie w podziemnych zakładach górniczych, postanowiliśmy już w listopadzie 2019 roku, czyli na początku kryzysu w branży górniczej, zwłaszcza w zakresie węgla energetycznego, wykorzystać nasze zasoby, zaplecze techniczne, management przy pełnym wsparciu naszego działu energomechanicznego na budowę nowej odnogi Minutor Sp. z o.o., z której się wywodzimy. Nowy oddział w ramach firmy miał za zadani rozwinięcie usług związanych z instalacjami fotowoltaicznymi dla przemysłu, biznesu i gospodarstw domowych. Udało nam się to na tyle, że powołaliśmy do życia spółkę Minutor Energia Sp. z o.o., która w 100% przejmuje kompetencje powołanej w zeszłym roku marki, tak by przez dalszy wzrost sprzedaży, rozrost działu wykonawczego, a - co najważniejsze - zrealizowania planów inwestycji w farmy fotowoltaiczne, zapewnić stabilny przychód na kolejne lata dla spółki i wygenerować realną, a zarazem wysoką wartość dla wszystkich inwestorów, którzy w nas uwierzą na tym, jak i każdym z późniejszych etapów" - powiedział prezes Minutor Energia Zbisław Lasek, cytowany w komunikacie.



Minutor Energia rozważa dwie możliwości wejścia na rynek NewConnect. Pierwszą z nich jest klasyczny debiut, który byłby poprzedzony przekształceniem w spółkę akcyjną i ofertą prywatną. Pozyskane z niej środki zostałyby przeznaczone na dalszy rozwój prowadzonego biznesu. Drugim wariantem jest odwrotne połączenie z podmiotem już notowanym na rynku NewConnect. Zarząd spółki obecnie nie wyklucza żadnej ze ścieżek, podkreślono.



"Rynek NewConnect i obecność na nim sprzyjają rozwojowi spółek z branży tzw. 'zielonej energii'. Chcemy wykorzystać tę koniunkturę do upublicznienia spółki, co z pewnością pozwoli nam na przyśpieszenie ekspansji terytorialnej oraz realizowanie nowych projektów farm fotowoltaicznych. Wywodzimy się z branży górniczej, ale dostrzegamy zmiany klimatyczne i chcemy wykorzystać nasze kompetencje oraz zasoby do budowy odnawialnych źródeł energii. O kolejnych krokach związanych z naszym debiutem na rynku NewConnect będziemy na bieżąco informowali rynek" - podsumował Lasek.



Minutor Energia Sp. z o.o. to podmiot działający w branży odnawialnych źródeł energii i specjalizujący się w montażach instalacji fotowoltaicznych dla domów, klientów biznesowych oraz realizowaniu farm fotowoltaicznych. Marka Minutor Energia została powołana w 2019 r. przez Minutor Sp. z o.o. - podmiot świadczący wysoko wyspecjalizowane usługi techniczne dla przemysłu, głównie wydobywczego. Jednym z inwestorów Minutor Energia Sp. z o.o. jest Artur Górski specjalizujący się transakcjach M&A na rynku NewConnect oraz GPW.



(ISBnews)