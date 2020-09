"Sytuacja na rynku udowadnia nam, że pozycja biur elastycznych jest ugruntowana, a ich rola będzie rosnąć, szczególnie w regionach, dlatego z optymizmem i uważnością przyglądamy się sytuacji, szukając optymalnych projektów do rozwoju naszego konceptu" - powiedział dyrektor zarządzający CitySpace Jarosław Bator, cytowany w komunikacie.



Operator część biur otwiera w budynkach należących do Echo, co przynosi korzyści obu podmiotom.



"Biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój Echo Investment w sektorze biurowym, posiadanie partnera, który pozwala odpowiadać na potrzeby najemców nie tylko na rynku umów długoterminowych, ale także w segmencie umów krótkoterminowych, jest kluczowe. Dzięki obecności CitySpace w naszym portfolio oferta Echo Investment może być szyta na miarę, a nasze budynki mogą być dostosowywane do przyszłych potrzeb najemców i wynajmujących. W ciągu ostatnich kilku lat polski rynek biurowy przeszedł ogromną transformację, a elastyczne rozwiązania przyciągają coraz bardziej zróżnicowaną grupę klientów. Ostatnie miesiące także wykazały wzrost znaczenia dostawców elastycznych powierzchni biurowych i widzimy, że ten trend się utrzymuje" - podkreślił prezes Echo Investment Nicklas Lindberg.



Tylko w I półroczu 2020 roku CitySpace powiększył zarządzaną przez siebie powierzchnię o ponad 3,2 tys. m2, m.in. o nowe biuro w kompleksie O3 Business Campus w Krakowie (ponad 1,7 tys. m2). Dzięki dalszemu rozwojowi w ostatnim czasie w Warszawie powiększyło się biuro w centrum Beethovena, a łączna liczba miejsc stanowisk pracy w tym obiekcie to aktualnie 326.



Dodatkowa przestrzeń we wrocławskim biurowcu Nobilis Business House otworzy się już w październiku. Przybędzie ok. 800 m2 elastycznej powierzchni biurowej, dzięki czemu łączna wielkość biur przekroczy 2 tys. m2. Po zmianach do dyspozycji firm będzie ponad 300 stanowisk pracy w biurach typu open space oraz w gabinetach, podano w komunikacie.



Z kolei otwarcie w Gdańsku planowane jest na styczeń 2021 r. W budynku Tryton Business House operator wprowadza nowości: coworking, kolejną kuchnię i recepcję, która mieścić się będzie na parterze biurowca. Po modernizacji także w Gdańsku wielkość elastycznej powierzchni biurowej przekroczy 2 tys. m2.



CitySpace zarządza biurami elastycznymi w pięciu miastach Polski: w Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Krakowie. Prowadzi w tych miastach 10 centrów biurowych, z czego połowę w Warszawie. CitySpace dysponuje na dziś 2,3 tys. miejscami pracy na blisko 18 tys. m2 powierzchni elastycznej.



Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW. W 2019 r. miała 880,13 mln zł skonsolidowanych przychodów.



(ISBnews)