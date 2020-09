"Inwestycje przyłączeniowe prowadzone są w na terenie całej aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej. W tym roku do sieci przyłączono m.in. kolejne budynki osiedli przy ul. Bytkowskiej, Ceglanej i Baildona w Katowicach. Ciepło sieciowe zyskało też nowe osiedle przy ulicy Rzepakowej w katowickim Brynowie. W ramach tej inwestycji wykonano przewiert i instalację dwóch ponad 200-metrowych kabli ciepłowniczych pod ulicą Kolejową i odcinkiem drogi krajowej DK81" - czytamy w komunikacie.



To pierwsze tak duże przyłączenie sieci ciepłowniczej realizowane technologią przewiertu sterowanego na południu Polski i pierwszy tej długości przewiert w historii inwestycji realizowanych przez Tauron Ciepło. Najniższy punkt zagłębienia instalacji wyniósł 22 m.



"Inwestycja realizowana jest w trudnych warunkach, w pobliżu drogi krajowej DK81, na terenie silnie uzbrojonym i w okolicy gęstej zabudowy. Z tego względu wybraliśmy technologię przewiertu, która umożliwia układanie wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej metodą bezwykopową" - powiedział dyrektor Ciepło Serwisu w Tauron Ciepło Bartłomiej Podmokły, cytowany w komunikacie.



W sierpniu br., w ramach tej samej inwestycji przyłączeniowej, pod ulicą Kościuszki wykonano dwa przewierty o długości 50 m. Dzięki zastosowaniu tej technologii inwestycja jest prowadzona niemal niezauważalnie dla mieszkańców i otoczenia, bez potrzeby wyłączenia drogi z ruchu i zatrzymywania pojazdów, zaznaczono.



Tauron Ciepło jest największym dystrybutorem ciepła sieciowego w aglomeracji śląsko-dąbrowskiej i jednym z największych takich podmiotów w kraju. W ubiegłym, najdłuższym od lat sezonie grzewczym, firma dostarczyła 10 GJ ciepła do około 800 tysięcy mieszkańców. Zainstalowana moc cieplna zakładów wytwórczych spółki to ok. 1170 MW, zaś całkowita wartość mocy zamówionej przekracza 2 tys. MW. Łączna długość sieci ciepłowniczej wynosi ok. 1,1 tys. km.



Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.



(ISBnews)