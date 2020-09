"Z umowy będzie wynikało, że to my zbudujemy niskoemisyjne źródło energii. Planujemy, że będzie to elektrociepłownia o mocy od 60 do 100 MW. Będzie zasilana z gazem ziemnym i silnie wsparta OZE. Jako ciekawostkę można dodać, że będzie to też największa instalacja dostarczająca chłód w Polsce" - powiedział prezes PGE Wojciech Dąbrowski podczas konferencji prasowej.



"Szacunek to ok. 200-300 mln zł. To będzie ostatecznie zależało od zastosowanej technologii" - dodał Dąbrowski w rozmowie z dziennikarzami, pytany o wartość inwestycji.



Dodał, że prace przygotowawcze już się rozpoczęły.



"Zaangażowane są dwie nasze spółki - Energia Ciepła, która będzie realizowała elektrociepłownię i PGE Dystrybucja, która będzie budowała sieci elektroenergetyczne. Energia Ciepła ma duże doświadczenie, w tej chwili realizujemy koło Wrocławia Nową EC Czechnica, to [EC przy CPK] będzie podobna, ale nieco mniejsza elektrociepłownia, z tym, że nowatorski projekt będzie polegał na tym, że będzie produkowała także chłód" - wskazał.



Wiceminister infrastruktury Marcin Horała podkreślił, że podpisanie umowy CPK-PGE to kolejny ważny moment dla portu.



"Te wszystkie inwestycje, które tam powstaną: terminale, hotele, centra logistyczne, później mieszkania - wszystkie wymagają zasilenia w media - prąd, ciepło, chłód. Spółka CPK nie ma i pewnie nie będzie miała kompetencji w zakresie dostarczania energii. Te kompetencje ma PGE i to PGE dostarczy te media" - powiedział Horała.



Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.



Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. CPK jest w 100% własnością Skarbu Państwa.



