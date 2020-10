Warszawa, 02.10.2020 (ISBnews) - Dekpol Deweloper - spółka zależna Dekpolu - podpisał z podmiotem instytucjonalnym list intencyjny dotyczący sprzedaży budynku mieszkalnego wraz z prawami do nieruchomości gruntowej, na której ma zostać posadowiony ten budynek, podał Dekpol. Wartość umowy to ok. 20% skonsolidowanych przychodów Grupy Dekpol za 2019 rok.

Rozpoczęcie prac budowalnych powinno nastąpić w I kwartale 2021 roku, a ich zakończenie w 2023 roku, poinformowano.

"Cena sprzedaży została określona na poziomie ok. 20% skonsolidowanych przychodów grupy kapitałowej Dekpol za rok 2019. Intencją stron jest zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży do dnia 15 listopada 2020 r." - czytamy w komunikacie.

Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od 2015 roku akcje spółki notowane są na GPW. Dekpol sprzedał 382 lokale w 2019 r. wobec 569 lokali w 2018 r.

